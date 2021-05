– Alt det fæle med korona har blitt blåst opp

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Forretningsmann Christian Ringnes mener at gjenåpningen tar for lang tid, og ber helsemyndighetene om å droppe føre-var-prinsippet.

Eiendomsinvestoren mener at det er på tide å åpne samfunnet igjen.

– Vi må tilbake til normalen fortest mulig. Vi må være oppmerksomme på det som skjer i India der det kanskje kan være en ny farlig virusvariant, men den får vi nesten håndtere når det er opplagt at den finnes.

– Ikke for sikkerhets skyld, i tilfelle varianten preger oss om tre eller fire måneder, sier Ringnes i programmet Presseklubben.

Han peker på at koronadødeligheten er mye lavere enn det man tidligere har trodd, og at flere av personene i risikogruppen nå er vaksinert.

– Også skal vi likevel ikke åpne på tilsvarende måte som vi gjorde i mai i fjor, som jo gikk aldeles utmerket. Viruset var jo ikke tilbake igjen før høsten og det kalde været kom.

INVESTOR: Christian Ringnes er Norges 48. rikeste man, ifølge Kapital. Foto: Erik Edland/TV 2

Kritisk

Ringnes peker også på at barn bærer lav risiko for koronasykdom, at andelen døde av koronasmitte er 0,12 prosent og at de rundt 750 koronadødsfallene i Norge blekner i forhold til de omtrentlige 40.000 «ordinære» dødsfallene som forekommer i Norge hvert år.

Osloborger Ringnes er spesielt kritisk til byrådet i egen by.

– Jeg skjønner ikke at det politiske lederskapet, spesielt i Oslo, ikke er tydeligere på at vi nå faktisk kan åpne opp igjen. Jeg synes det er veldig tafatt.

Han tror at hensynet til barn og unges helse ikke vies nok oppmerksomhet, og frykter at det vil føre til mange senskader.

– Også tror jeg dessverre vi er i ferd med å bli en befolkning som tror at vi aldri skal dø og aldri skal bli syke, men sånn er ikke verden, sier Ringnes som ifølge Kapitals liste Norges 48. rikeste person.

Blåst opp

Ringnes sier at han ikke er overrasket over at nordmenn følger koronareglene, da han tror at det ligger latent hos oss.

Han tror imidlertid også at veldig mange har blitt «skremt» av presseomtalen av koronaviruset, og at fokuset på smittetallene har hatt mye å si for nordmenns inntrykk av koronakrisen.

– Alt som har vært fælt med korona har blitt blåst opp tusen ganger.

– Folk blir smittet av alt mulig rart. Forkjølelse er eksempelvis veldig smittsomt, men vi driver ikke å følger med på de tallene av den grunn. Dette var noe nytt som kom med denne pandemien. Jeg mener at man heller bør se på antall innleggelser og så dimensjonere tiltakene etter det.

Eiendomsinvestoren mener at den lave befolkningstettheten i Norge også burde ha ført til at smitteverntiltakene var litt mindre omfattende.

– Det har vært veldig mye føre var i dette, for vi er jo ikke sånn veldig tett innpå hverandre til daglig. Jeg tror det er på tide å åpne opp, rett og sett. Det politiske lederskapet må nå vise seg, sier Ringnes

Uenig

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) er ikke enig med Ringnes i at byrådet har vist manglende lederskap.

– Vi har tatt nasjonalt ansvar, slått ned store smittebølger og kommet oss bedre gjennom pandemien enn mange andre storbyer.

GJENÅPNING: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen forsvarer byrådets fremgang. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Videre sier Johansen at byrådet vil åpne Oslo gradvis og kontrollert, snarere enn en overilt og uforsvarlig. Han påpeker også at smittetallene fremdeles er høye i Oslo, at alle i risikogruppen ikke er vaksinert ennå, og at nye muterte virus gir en mer uforutsigbar smittesituasjon, sammenlignet med den som var i fjor vår.

Byrådslederen understreker at byrådet allerede har startet gjenåpningen, og at de vil vurdere ytterligere lettelser i løpet av neste uke.