Politiet henla alvorlige voldssaker mot drapssiktet

Den drapssiktede 47-åringen er tidligere anmeldt to ganger for vold. Sist for et år siden. Begge sakene ble henlagt.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at det var drepte Renate Strand Nordmann som hadde anmeldt den drapssiktede. Det stemmer ikke. Den siktede mannen er tidligere anmeldt - to ganger - av sin tidligere samboer.

Rettelsen ble gjort fredag, klokken 15.51.

Politiet har siktet en mann for drapet på Renate Strand Normann på Varaldsøy i Kvinnherad kommune torsdag i forrige uke.

Vest politidistrikt bekrefter at mannen ved to tidligere tilfeller er anmeldt for vold i nære relasjoner.

Voldsanmeldt

«Politiet kan bekrefte å ha etterforsket to slike saker. Det har vært en sak opprettet av politiet kodet som en trusselhendelse i 2015. Det ble henlagt etter bevisets stilling i 2016. Den siste saken ble anmeldt av siktedes tidligere samboer i april 2020 og er kodet som familievold.»

Det opplyser Arne Lutro, kommunikasjonsdirektør i Vest politidistrikt.

For et år siden ble den siste saken anmeldt til politiet.

«Fornærmede forklarte seg i anmeldelsen om flere alvorlige vold- og trusselhendelser. Saken ble etterforsket, men bevissituasjonen gjorde at saken ble henlagt av politiet etter bevisets stilling i august 2020. Henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten som opprettholdt henleggelsen».

DRAPSSIKTET: Mannen som poltiet har siktet for drap, skal to ganger være anmeldt til politiet etter mot vold. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Stump vold

Etter det TV 2 kjenner til ble kvinnen påført betydelig hodeskader som følge av flere slag mot hodet. Politiet skal ha beslaglagt en stokk som kan være benyttet som drapsvåpen.

Kvinnen som ble funnet fullt påkledd skal etter det TV 2 kjenner til ha vært i klammeri med drapssiktede samme dag.

En 47 år gammel mann, bosatt på Varaldsøy, er siktet for drapet. Hans forsvarer, advokat Jørgen Riple, har sagt til Bergens Tidende at siktede har forklart til politiet at skadene må være resultat av et fall og at han utførte livreddende førstehjelp. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Styrket mistanke

Den foreløpige obduksjonsrapporter styrker politiets mistanke om at Renate Strand Normann ble utsatt for dødelig vold og de påviste skader er ikke forenelig med ett fall.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke gi ut flere detaljer fra rapporten fordi denne informasjonen først må gis til pårørende og siktede, opplyser Vest politidistrikt som tilføyer at etterforskningen pågår for fullt og politiet er i ferd med å danne seg en god oversikt over hendelsesforløpet.