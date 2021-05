Chris Holsten om vanskelig barndom: – Skrek under vann

Flere har allerede hørt artist Chris Holsten synge på norsk i låta «Hvis verden». Nå har han også valgt å skrive sine egne låter på norsk.

Han fremfører den nye låta «Smilet i ditt eget speil» på «Senkveld med Helene og Stian» og forklarer at teksten handler om hans barndom.

NORSKE LÅTER: Chris Holsten har skrevet hits som «Mexico» og «I'll Be Alright» - nå prøver han seg på norske tekster. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

– Det låta går ut på er at det er lov å ha det kjipt. Jeg har hatt en veldig fasadetung barndom, forklarer han.

Tok på en maske

Holsten forteller at han kan ha fremstått som en veldig glad gutt, men at det ofte har vært et «spill for galleriet».

– Jeg har vært verdensmester i å kaste på meg maske og være han blide, sprellete fyren. Men så er jeg også en fyr som tenker mye og alltid har slitt med ting.

27-åringen følte mye skam for at han slet. Han forklarer at han har hatt mye stolthet og derfor ikke turte vise hvordan han egentlig hadde det.

– Jeg har lenge følt at det var noe feil med meg ettersom jeg slet, sier han.

Skrek under vann

I den nye låta synger han: «Stupet i havet i frihet for deg. Under vann for å skrike så ingen kunne høre deg», og Holsten avslører at det ikke er ment som en metafor.

– Det å skrike under vann var en helt reell ting jeg gjorde, forklarer han.

Holsten forteller at de snakket en del om teksten hans i studio, og han fortalte om de gangene han dro på sommerferie.

– Barn elsker å bade, men her kunne jeg stikke hodet under vann og skrike så høyt jeg kunne, og ingen dømte meg, sier han.

Ingen kunne høre at han skrek under vann, og for Holsten ble det en måte å fylle litt bensin på tanken. Så kunne han komme opp av vannet, smile og være han blide Chris igjen.

