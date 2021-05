Slik går gjenåpningen i Europa – dette ferieparadiset ligger best an

Hver fjerde nordmann drømmer om å legge sommerferien til utlandet, viser en ny undersøkelse.

Utenriksdepartementet fraråder forstatt reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land, men rådet gjelder foreløpig fram til 15. mai.

Regjeringen jobber nå med å vurdere flere lettelser for vaksinerte, i tillegg til koronasertifikatet skal ferdigstilles før fellesferien.

I fjor ble det åpnet for karantenefri reise til utlandet i sommerferien til land som hadde lav smitte.

Samtidig går gjenåpningen stadig fremover i Europa, selv om det er stor forskjell på hvor langt de ulike landene har kommet.

Særlig ett land har en spesielt aggressiv strategi for å vinne tilbake turistene. Samtidig er det ett helt annen som ligger best an med tanke på smittespredningen.

GJENÅPNER: Santorini er en populær turistøy i Hellas, men har vært så å si uten besøkende på grunn av koronapandemien. Foto: Aris Messinis / AP

Vil åpne i juni

Spania er mange nordmenns faste feriedestinasjon. Etter en lang og vanskelig vinter kan endelig landet begynne å se mot gjenåpning.

– Nå begynner det å lysne faktisk, sier norske Jan Edvald Dahlgren over Skype til TV 2 fra Spania.

Han har vært i Spania siden februar og var også på ferie i landet over lengre perioder også i fjor.

Dahlgren opplever at den spanske nedstengningen har vært langt strengere og tøffere på psyken enn den norske.

Ifølge ECDC har Spania hatt 250 smittede per 100.000 innbygger de siste to ukene. Til sammenligning er tallet 130 per 100.000 i Norge.

Nå som Spania begynner å se en nedgang i smitten, starter landet en forsiktig gjenåpning. Å åpne grensene for turistene blir en viktig stolpe.

Den spanske utenriksministeren, Fernando Valdés, ser for seg at landet kan åpne opp for turismen allerede i juni.

– At turister kan fremvise bevis på at de er vaksinert, har testet negativt eller nylig har blitt frisk av koronavirussykdom – vil være grunnleggende for de reisendes sikkerhet, sa Valdés, ifølge The Guardian.

Regjeringen i Spania har også som målsetting at 70 prosent av landets befolkning skal være vaksinert innen sommeren er over.

SOL: En kvinne soler seg på en strand på Elafinissos i Hellas. Foto: Aris Messinis / AFP

Håper å bli turistmagnet

Hellas sikter seg inn på å bli den største turistmagneten i sommer.

Landet kjører allerede en aggressiv gjenåpningsstrategi i håp om at turistnæringen skal kunne blomstre igjen.

Regjeringen planlegger å åpne for alle internasjonale turister allerede fra 15. mai, skriver Greek City Times.

– En godt timet og trygg åpning av turismen 15. mai er en prioritet hos regjeringen, sa generalsekretær Dimitris Fragakis Greek National Tourist Organisation i en uttalelse.

I Hellas er imidlertid smitten fortsatt høy. Der har det vært 351 smittede per 100.000 innbygger de siste to ukene, ifølge ECDC.

– Det er vårt og regjerings felles mål å gi våre besøkende tryggheten om at de besøker et vakkert og velorganisert land for ferie, sa han videre.

Også i Hellas vil det være et krav om dokumentasjon på at innreisende er vaksinert eller har testet negativt de siste 72 timene.

Her er smitten lavest

Fra våren og utover sommeren i fjor, gikk stadig flere land fra rødt til gult og grønt på verdenskartet. I tillegg til at man så effekten av lange nedstengninger, mente ekspertene at det varme været er mindre gunstig for viruset.

Fra 15. juli kunne nordmenn reise til land i Europa med tilfredsstillende smittenivå, uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

I Europa akkurat nå er det imidlertid ikke de mest populære feriedestinasjonene som har lavest smittetrykk.

Finland og Island har lav smitte, og Irland og Slovakia ligger også relativt lavt, ifølge ECDC.

Et land som kan by på den tradisjonelle badeferien for nordmenn, som har lav smitte, er Portugal. Der er det bare registrert 66 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

LAV SMITTE: En surfer på en strand i solnedgangen i Ericeria i Portugal. Landet har blant Europas laveste smittetall. Foto: Pedro Nunes / Reuters

I midten har mars tok landet de første stegene mot gjenåpning, etter en lang vinter med strenge restriksjoner. Landet har gått fra å ha noen av de høyeste koronatallene i Europa til noen av de laveste, og de er også ivrig på å åpne grensene.

– Snart vil vi være klare for å ta mot alle dere som er ivrige på å besøke oss, og det vil vi gjøre med selvtillit og på en trygg måte, skrev turistminister Rita Marques nylig på Twitter.

Hun har også sagt at briter som er uvaksinerte og kan fremvise en negativ koronatest, vil være velkomne fra mai eller juni. Derfor er det trolig at landet vil ha en lignende løsning for nordmenn som enda ikke har fått vaksinen.

Reisebobler

I begynnelsen av sommeren i fjor åpnet Norge og Danmark opp for en reiseboble mellom landene allerede fra 15. juni. Det er ikke utenkelig at noe lignende vil skje også i år selv om danskene har kommet lenger med gjenåpningen.

Danskene tok første steget allerede 1. mars. De har også tatt i bruk et koronapass, som er avgjørende for gjenåpningsplanen.

Den andre fasen for å gjenoppta reising starter 2. mai: Da skal fullvaksinerte dansker og utlendinger kunne besøke Danmark uten testing og karantene.

– Vi åpner markant både i forhold til å reise på ferie, men også for å få turister inn i landet. Og vi åpner for at man kan reise tidligere på ferie hvis man er vaksinert, sa Venstres utenrikspolitiske talsperson, Michael Aastrup Jensen (V).

SERVERING: Danskene kan allerede kose seg på uteserveringene. Her fra Huks Fluks cafe i København. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP / Denmark Out

EU har satt visse kriterier for røde, oransje, gule og grønne land. Dette gjelder blant annet antall smittede, testing og sykehusinnleggelser.

I den tredje fasen avskaffes begrepet nødvendig reise for alle utlendinger som kommer fra oransje land.

Den aller siste fasen kan starte når et EU-koronapass er tatt i bruk rundt 26.juni. Med dette passet skal danskene kunne reise på sommerferie i Europa.

Slik situasjonen er nå, er det ikke trolig at nordmenn vil kunne åpne for en lignende ordningen med Sverige like raskt:

Strever med tredje bølge

Tyskland har mer eller mindre vært nedstengt siden november og situasjonen er fortsatt alvorlig.

– Tallene må gå ned, ikke bare stagnere, sier helseminister Jens Spahn da han forsvarte hvorfor landet ikke kunne lette på nedstengningen, ifølge Reuters.

Landet har registrert 346 smittede per 100.000 innbygger de siste to ukene.

I Italia er tallet 323. Landet planlegger å starte en forsiktig gjenåpning allerede mandag, til tross for at landet fortsatt registerer tusenvis av smittede i døgnet, melder The Guardian.

På stedene med lavere smitte, som vil bli kalt «gule soner», skal etter planen butikker, kinoer og teatre åpne. I tillegg kan barer og restauranter ha gjester utendørs igjen.

Til tross for høye smittetall, kunne Italia glede seg over å vaksinere 500.000 på et døgn torsdag, ifølge italienske The Local.