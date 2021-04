Renate ble funnet død i Kvinnherad – politiets mistanke om vold er styrket

Den foreløpige obduksjonsrapporter styrker politiets mistanke om at Renate Normann ble utsatt for dødelig vold. De mener de påviste skadene ikke er forenlig med et fall.

Det melder Vest politidistrikt i en pressemelding fredag.

Renate Strand Normann (42) ble funnet død på Varaldsøy i Kvinnherad torsdag forrige uke.

En mann i 40-årene, som er siktet for å ha drept henne, ble lørdag varetektsfengslet i fire uker.

Skadene ikke forenlig med fall

Funn i den foreløpige obduksjonsrapporten styrker politiets mistanke om at 42-åringen ble utsatt for dødelig vold, ettersom de mener skadene som er påvist ikke stemmer overens med et fall.

– Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke gi ut flere detaljer fra rapporten, fordi denne informasjonen først må gis til pårørende og siktede. Etterforskningen pågår for fullt, og politiet er i ferd med å danne seg en god oversikt over hendelsesforløpet, skriver Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet vil ikke kommentere hvilken gjenstand de har tatt i beslag og som de tror er brukt til handlingen.

– Årsaken til dette er at opplysningen kan påvirke vitner og at vi ønsker nytt avhør av siktede før vi går ut med denne informasjonen. Når dette avhøret vil bli gjennomført, kan vi ikke si sikkert.

Bekrefter tidligere saker

Etterforskningsledelsen og krimteknikere var på Varaldsøy på onsdag for befaring og nye tekniske og taktiske undersøkelser.

Politiet opplyser at de har fått flere mediehenvendelser knyttet til at siktedes tidligere samboer har anmeldt siktede for vold og at sakene er henlagt.

– Politiet kan bekrefte å ha etterforsket to slike saker. Det har vært en sak opprettet av politiet kodet som en trusselhendelse i 2015. Den ble henlagt etter bevisets stilling i 2016.

Videre skriver politiet at den siste saken ble anmeldt av siktedes tidligere samboer i april 2020, og er kodet som familievold.

– Fornærmede forklarte seg i anmeldelsen om flere alvorlige vold- og trusselhendelser. Saken ble etterforsket, men bevissituasjonen gjorde at saken ble henlagt av politiet etter bevisets stilling i august 2020. Henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten, som opprettholdt henleggelsen.