– Ikke tro alt det slemme du leser om mamma

Neste helg blir Sylvi Listhaug med all sannsynlighet valg til ny leder av Fremskrittspartiet. Men livet på toppen av politikken, har en høy pris på hjemmebane.

Og nå får hun en enda mer profilert rolle. I februar ba Siv Jensen om et møte med Listhaug. Jensen fortalte at hun skulle gi seg i politikken og sa hun kom til å peke på Listhaug som sin etterfølger.

– Jeg fikk helt sjokk, rett og slett! Jeg mistet munn og mæle! Det er ikke så ofte jeg gjør det, men det gjorde jeg da, ler hun.

FIKK SJOKK: Listhaug sier hun mistet munn og mæle da Jensen varslet sin avgang. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Og hun måtte tenke nøye gjennom om hun skulle si ja til å bli ny partileder.

– Det har mye å si for familielivet. Men mannen min har alltid vært støttende og sa at «det må du gjøre». Så da stiller jeg opp da, sier hun.

– Vanskeligere for mødre

Listhaug vokste opp på en gård på Sunnmøre, og forteller at hun allerede som barn var opptatt av å klare seg selv. Blant annet syklet hun alene til første skoledag.

– Egentlig skulle moren min være med, men så sa jeg til henne «Hvorfor skal du være med? Jeg kan sykle selv!». Så jeg var der alene. Og de andre barna hadde med seg mødrene sine, og det synes jeg var litt rart, ler hun.

SELVSTENDIG: Listhaug forteller at hun var opptatt av å klare seg selv som barn. Foto: Privat

Listhaug forteller at hun hele livet har vært trygg på at hun skal klare nye utfordringer. Men hun vet også at livet som toppolitiker koster.

– Du ofrer mye på hjemmebane. Da jeg ble statsråd i 2013 var de eldste barna mine to og fire år, nå er de ti og tolv. Det har gått så fort, og jeg tenker på hvor mye jeg egentlig har gått glipp av. Det er noe av det som er vanskeligst å tenke på, sier hun.

TOPPJOBB: Listhaug har hatt flere starådsposte ri Erna Solbergs regjeringer. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB Scanpix

Og hun tror det kan være vanskeligere for mødre å være borte fra barna for å jobbe, enn det er for fedre.

– Ja, det tror jeg. Det er ihvertfall det for meg. Du går gravid med disse barna i ni måneder, det er du som føder dem og som er tettest på etter at de er født. Det er et bånd mellom en mor og et barn som er veldig spesielt, sier hun.

– Har blitt verre

Selv vokste hun opp med en mor som var hjemmeværende til Listhaug var tolv år.

– Det var et fantastisk privilegium. Og kontrasten til mine egne barns oppvekst er jo helt enorm. Det er faren deres som har fulgt dem opp mest. Men han har gjort en fenomenal jobb, så de lider jo absolutt ingen nød. Så det største problemet har jo jeg, som tenker mye på at jeg har vært mye borte, sier hun.

Men det er ikke bare det å være borte fra barna som er tungt, for som en Norges mest omdiskuterte politikere er det mange som har sterke meninger om Listhaug. Og ikke alt er like sivilisert.

– Denne drittslengingen, den har blitt verre og verre. Og er en pris som kommer med det å være politiker, sier hun.

Og selv om hun tåler mye selv, synes hun det er vondt når barna hennes nå begynner å få med seg hva som blir skrevet på nett om moren deres.

– Det er jo grusomt! Det er moren din, og så leser du så forferdelige ting om henne. Jeg kan jo bare tenke meg hvis jeg hadde lest fæle ting om min mor, så hadde det gjort vondt, sier hun.

SMÅBARNSMOR: Rett før forrige stortingsvalg fødte Listhaug hun sitt tredje barn. Foto: Ruud, Vidar

Og Listhaug og mannen snakker med barna om at ikke alle liker det mammaen deres mener.

– Vi snakker med dem om det, og prøver å følge opp så godt vi kan hjemme.

– Hva sier du til dem?

– At hvis du leser slemme ting om mamma, så må du ikke tro på alt som står der. Og at det er lov og viktig at vi har ulike meninger i samfunnet, sier hun.

Derfor sier hun ja

Neste helg møtes Fremskrittspartiet for å stemme Listhaug inn som ny leder i Fremskrittspartiet. Det kan være en langvarig jobb å si ja til. Siv Jensen har vært partileder i femten år.

– Når du tenker på at du må ofre hjemme med barna og all dritten du får i tillegg, hvorfor gjør du det da?

– Det er jo fordi jeg får stå på for at folk skal få et bedre liv. Og for at barna mine skal vokse opp i et land som sikrer at neste generasjon får det minst like godt som det vi har hatt. Og det tror jeg er noen av det som ligger med meg fra å vokse opp på en gård, at du skal overtale gården i bedre stand til neste generajon, sier hun.

NY LEDER: Sylvi Listhaug tar over etter at Siv Jensen har vært Frp-leder i femten år. Foto: Erik Edland / TV 2

Også én ting til:

– Og hvis det blir sånn at man ikke kan stille opp i politikken fordi man er mor, at du ikke orker det fordi du har barn, så er det jo ikke et demokrati som gjenspeiler befolkningen lenger, sier hun.