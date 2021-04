Forventer store protester: – Viktig at fansens meninger blir lyttet til

Det finnes få oppgjør i engelsk fotball som vekker flere følelser enn Manchester United – Liverpool. Etter flere sesonger i skyggen av sin argeste rival, har rollene nå snudd i favør Ole Gunnar Solskjærs mannskap. Nordmannen ser gjerne at det fortsetter i samme spor.

– Selvfølgelig. Vi vet hva de har gjort de siste tre-fire sesongene. De har toppet tabellen, de har vunnet Champions League og de har hatt noen fantastiske sesonger. Det er vår utfordring nå som vi har beveget oss oppover, at vi beholder den kontinuiteten, og at vi fortsetter å gi Manchester City en følelse av at de fortsatt må vinne et par kamper, sier Solskjær.

Protester og boikott

Men det er ikke bare det som skal foregå på banen som får oppmerksomhet før søndagens storkamp i Manchester. Flere supporter-grupper har varslet store protester mot Glazer-familien, og det er ventet at mellom 3000 og 6000 United-fans tar turen til Old Trafford for å uttrykke sin misnøye mot klubbens eiere.

– Det er viktig at fansens meninger blir lyttet til og at vi kommuniserer bedre. Min jobb er å fokusere på fotballen og at vi har et best mulig lag. Som jeg har sagt tidligere så har jeg hatt støtte. Jeg har hatt fantastisk støtte fra klubben og eierne, og jeg er sikker på at de vil vise meg støtte til å ta det ett steg videre, sier Solskjær.

Siden Glazer-familien, anført av Malcolm, Avram og Joel Glazer, kjøpte klubben i 2005, har fansens misnøye mot eierne økt gradvis. Da klubben annonserte sine Superliga-planer forrige uke rant begeret over for mange og flere hundre supportere samlet seg utenfor Old Trafford i protest forrige lørdag. Ut ifra det TV 2 vet var dette bare starten, og det er ventet flere og større protester i dagene og ukene mot sesongslutt.

– Jeg er så glad for at alle klubbene ble enige om at dette ikke var måten å gjøre det på. Med det sagt, når protestene pågår, er det viktig at det gjøres på en god måte og det går fredelig for seg, sier Solskjær, som legger til at han ikke er bekymret for hvordan dette påvirker spillerne.

I tillegg til ventede protester, øker de britiske lagene innsatsen mot rasisme og hets på sosiale medier de neste dagene. Fra klokken 15.00 på fredag til klokken 23.59 på mandag 3. mai boikotter både spillere og lag sosiale medier, for å ta et skikkelig oppgjør mot netthets.

– Jeg er veldig glad for at vi har denne boikotten, det er viktig. Helt siden jeg kom hit har vi snakket jevnlig, og alt for ofte, om rasisme, diskriminering og misbruk. Dette er vår måte å ta et standpunkt på, sier Solskjær.

Før søndagens gigantduell på drømmenes teater, ligger Manchester United på en andreplass i Premier League med fem kamper igjen av sesongen. De røde djevlene har ti poeng opp til serieleder City, mens avstanden ned til Liverpool på sjetteplass er på hele 13 poeng. Den regjerende ligamesteren står nå i fare for å havne utenfor topp fire og Champions League neste sesong, uten at det er noe Solskjær tenker på.

– Vi går ikke utpå der for å... vi tenker bare på at vi må vinne. Hva det betyr for Liverpool kan ikke være vår bekymring. Gjennom en sesong har man kamper man ser fram til, og denne kampen er av sesongens største. Det har ikke noe å si om vi ligger på første-, andre-, tredje- eller fjerdeplass. Det er en gigantisk kamp, forklarer United-sjefen.

– Vi var alle bekymret

Med fem kamper igjen av sesongen er Manchester United i førersetet med tanke på en Champions League-plass. Verre er det for deres rivaler fra Merseyside, som har fire poeng opp til Chelsea på fjerdeplass.

– Jeg tror vi alle var bekymret for hvordan denne sesongen ville bli for spillerne. De har hatt noen stygge skader. Denne sesongen har vært annerledes enn noen annen sesong i moderne fotball, sier Solskjær, før han legger til:

– Jeg fokuserer bare på oss. Jeg kan ikke si noe om Liverpools sesong. Jeg har ikke følgt så nøye med på dem, fordi jeg har mine egne problemer og utfordringer.

Men Liverpools skadeproblemer denne sesongen kan vise seg å bli av den kostbare sorten. Bare for å kvalifisere seg til gruppespillet mottar klubbene over 150 millioner kroner. I tillegg kommer TV-inntekter og premiepenger. For Jürgen Klopps mannskap er det derfor spesielt mye som står på spill på søndag.

– Det er sånn fotballen har blitt. Man kjemper for å vinne Premier League, det er hverdagen og drømmen. Men så er det nesten som om det er et trofe til for de som ender på andre-, tredje- og fjerdeplass. Det er så viktig å være med i Champions League. Der spiller du mot de beste og inntektene er enorme, understreker Solskjær.