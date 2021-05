Ekspertene er samstemte: – Alt annet enn seier vil føre til Europa League

Se Manchester United – Liverpool på TV 2 Premium og Sumo søndag fra klokken 17.00!

Liverpool har fått slag etter slag i trynet denne sesongen. Søndag har Manchester United muligheten til å gi erkerivalen et slag det kan bli vanskelig å reise seg etter.

Liverpool har trolig ikke råd til flere feilskjær i kampen om plassene som gir Champions League-fotball neste sesong. Manchester Uniteds vil, etter alle solemerker, sikre 2. plassen i løpet av de neste ukene.

Men allerede søndag har de altså muligheten til å ødelegge erkerivalens drøm om Champions League-spill. For premissene er klare: Topp fire skal til Champions League. Nummer fem og seks skal til Europa League. Nummer sju skal til Europa Conference League, der Molde, Rosenborg og VIF er potensielle motstandere. I tillegg kan Arsenal sikre seg Champions League-spill ved å vinne Europaligaen.

TV 2 har snakket med to av journalistene som følger Liverpool tettest, The Athletic-journalist James Pearce og Liverpool Echo-journalist Paul Gorst. TV 2 har også snakket med kulthelten Bruce Grobbelaar.

Samtlige tre er enige. Søndagens kamp er en skjebnekamp som trolig vil avgjøre både denne og neste sesong for Liverpool.

– Helt klart, ett hundre prosent. Det henger i en meget tynn tråd allerede. De må nok vinne sine siste fem kamper og håpe at det holder. De er nødt til å gå for seier. Alt annet vil føre til at de spiller i Europa League neste sesong, sier James Pearce til TV 2 og får støtte av Gorst i Liverpool Echo:

– Med ett ord, ja. De kan være syv poeng bak Chelsea når kampen på Old Trafford sparkes i gang, og det er bare 15 poeng igjen å spille om. En topp-fire-plassering virker stadig mer usannsynlig for Klopps mannskap, sier Grost.

Liverpool-helt mener supporterne kun kan klamre seg til håpet nå

Jürgen Klopp har aldri vunnet på Old Trafford som Liverpool-manager. Man må helt tilbake til 2014 for å finne forrige gang Liverpool tok med seg tre poeng fra Drømmenes teater.

Bruce Grobbelaar frykter at Jürgen Klopps menn må klare seg uten Champions League-spill neste sesong om de skulle tape mot Manchester United på søndag.

– Ja, absolutt. Vi er nødt til å sørge for at vi vinner hver eneste kamp og at noen av de andre lagene forhåpentligvis mister noen poeng. Det er det eneste vi kan håpe på, sier den tidligere Liverpool-keeperen til TV 2.

Grobbelaar spilte 610 kamper under sine 13 år i klubben. Han er klar i sin tale når han skal forklare hvor det gikk galt for Klopps menn denne sesongen.

– Liverpool var på topp, men så fikk vi to alvorlige skader på kort tid. Skadene på Virgil van Dijk og Joe Gomez spolerte våre sjanser til å forsvare tittelen. I tillegg ble Thiago skadet. Liverpool har lidd etter tapet av disse tre spillerne, sier kulthelten.

Mener det må mer til for at United skal ta tilbake tronen mellom klubbene

Årene etter at Sir Alex Ferguson valgte å tre av som United-sjef har vært blytunge for supporterne. Det har vært stadig nye trenerbytter, få trofeer og frustrasjon blant supporterne.

I mellomtiden har Liverpool med Jürgen Klopp sneket seg forbi erkerivalen og sikret seg både Champions League-tittelen og den etterlengtede serietittelen.

Etter at Ole Gunnar Solskjær tok over United i desember 2018 ser det endelig ut til at de røde fra Manchester er på riktig spor. De cruiser inn mot 2. plass i ligaen, og etter en overbevisende seier mot Roma i første semifinale av Europa League, ser de ut til å sikre seg en plass i finalen.

MEKTIGE: Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp har hatt to vidt forskjellige sesonger. Foto: Oli Scarff

– Det er nok for tidlig å snakke om et skifte av maktbalansen. Etter at Sir Alex ga seg har Liverpool tatt igjen og passert United. Vi må nok vente å se hva som skjer neste sesong før vi kan snakket om et nytt skifte i maktbalansen mellom lagene, sier James Pearce.

– Når det er sagt så er det likevel mye jobb som må gjøres fra Liverpools side om de skal se ned på Manchester United neste sesong. Det vil hjelpe å få tilbake de skadde nøkkelspillerne, men problemene de har støtt på denne sesongen viser at problemene ligger dypere, sier Pearce.

– Den negative utviklingen har vært galskap

Liverpool har måtte klare seg uten Virgil van Dijk og Joe Gomez nesten hele sesongen. I tillegg har de hatt skader på nøkkelspillere som Jordan Henderson, Thiago, Diogo Jota og Fabinho.

Krisen nådde toppen da Liverpool tapte seks kamper på rad på Anfield i vår. Før dette hadde rødtrøyene spilt 68 strake hjemmekamper uten tap.

– Det er ganske enkelt den verste sesongen under Jürgen Klopp, sier Paul Gorst.

Liverpool Echo-journalisten tror storklubben er tilbake i teten neste sesong.

– Jeg tror det er en aksept på Anfield for at denne sesongen er unik. Jeg tror vi vil få se et annerledes Liverpool når supporterne forhåpentligvis returnerer neste sesong. De hadde aldri i live tapt seks på rad på Anfield om supporterne hadde vært der.

– Det er mye som må gjøres, og jeg tror ikke det er en «quick-fix», men jeg tror Liverpool vil være tilbake på det nivået vi er blitt vant til at dem er på, sier Gorst.

ALVORLIG: Jordan Pickfords takling på Virgil van Dijk ødela hele sesongen for midtstopperen. Foto: Peter Byrne

Det er James Pearce enig i.

– Jeg forventer at Liverpool slår tilbake. Jeg tror Klopp er en for god manager og at troppen er for god, til at de skal få en sesong lik denne. Den negative utviklingen denne sesongen har vært galskap. Vi snakker om et lag som har tapt seks hjemmekamper på rad for første gang i klubbens historie etter å ha vært ubeseiret i 68 kamper.

– Flere av spillerne har ikke levert som forventet, så det er en del ting Klopp må ta tak i. Neste sesong vil det ikke overraske meg om det er fire lag som kjemper om tittelen. Manchester City, Liverpool, Manchester United og Chelsea, sier The Athletic-journalisten.

