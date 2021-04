Spedbarn innlagt på sykehus med skader - foreldrene siktet

Et foreldrepar er begjært varetektsfengslet etter at deres spedbarn ble innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge med alvorlige skader tidligere denne uka.

Foreldrene, som er i 30-årene, er begjært varetektsfengslet etter mistanke om mulig vold mot spedbarnet.

Foreldrene erkjenner ikke straffeskyld.

– Barnet, som er noen måneder gammelt, er innlagt på sykehus på grunn av skader som kan skyldes at barnet er utsatt for vold, sier påtaleleder Elin Nordgård Strand i Troms politidistrikt i en pressemelding.

Barnet har alvorlige skader, opplyser politiet til NTB.

Undersøker skadene

Politiet er i gang med å etterforske om skadene skyldes vold eller om skadene har en annen forklaring.

– Slik saken står nå, mener vi det er grunn til å mistenke at skadene er påført av en eller begge foreldrene og anser det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt, sier Nordgård Strand.

Barnet er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge. Det var foreldrene selv som kom med barnet til sykehuset. Sykehuset varslet deretter politiet.

Foreldrene ble pågrepet onsdag denne uken og har vært i avhør.

Foreldrene er siktet for mishandling i nære relasjoner eller medvirkning til dette.

Ikke kjent fra før

Påtalemyndigheten begjærer foreldrene varetektsfengslet i to uker. Rettsmøtene vil foregå klokken 10 og 11 fredag.

Familien er bosatt i Troms. Kripos bistår i saken.

Norgård Strand sier til NTB at foreldrene ikke er kjent for politiet fra tidligere. Hun vil ikke si noe om det er snakk om norske eller utenlandske statsborgere.