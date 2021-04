Måtte bråstanse da hun så hva elgen gjorde: – Jeg lo resten av kvelden

Det var tirsdag at Kristiansen, som er kommunedirektør i Meløy, måtte stanse bilen for å se på elgen som beitet på et jorde på Meløy.

EN GOD LATTER: Adelheid Kristiansen er kommunedirektør i Meløy kommune. Foto: Meløy kommune

Hun var på vei hjem etter en luftetur med hunden da hun brøt ut i latter.

– Jeg har sett mye elg, men aldri noe slikt, sier hun til TV 2, og forteller hvordan elgene ålte seg fremover på jordet.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Kristiansen begynte å le, og fant frem kameraet for å filme det hele og sende det til søsteren.

– Det er noe av det morsomste jeg har sett. Jeg lo resten av den kvelden også, sier hun.

Bøyer seg i støvet

Kristiansen la også videoen ut på Facebook, hvor vennene hennes også har fått seg en god latter.

«Til og med elgen i Meløy går ned på kne for kommunedirektøren,» skriver en.

«Tenk om alle politikere hadde vært så ydmyke for administrasjonen,» skriver en annen.

Andre påpeker at det faktisk er slik elgen spiser, da den ikke når ned til bakken med mindre den kneler.

– Jeg har nå skjønt at det faktisk er slik elgen spiser, og at dette er helt normalt, men jeg har aldri sett noe slikt før, og fikk meg en god latter, sier hun til TV 2.

– Vi trenger en god latter

Kristiansen sier at det er morsomt at så mange har sett videoen hennes, men at hun ble overrasket over hvor mange som forteller henne at det er helt normalt at elgen spiser slik.

– Selv om det visst er helt normalt , så er det uansett ganske morsomt. Vi trenger en god latter i disse tider. Elgen bryr seg heldigvis fint lite om covid-19, sier hun.