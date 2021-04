Uenighet rundt vaksine før OL : – Vi vil ikke snike i køen

Se debatten i videovinduet øverst.

– Vi står midt i en helsekrise, hvor det handler om hvilke grupper som har mest behov. Da er det veldig vanskelig for meg å forstå at friske mennesker som er topptrente skal ha behov for å snike i køen, forteller sportskommentator i VG, Leif Welhaven.

Hundre utøvere som må vaksineres

TV 2s sportskommentator Mads Kaggestad mener det er nødvendig å vaksinere norske OL-utøvere.

– Selv om dette er en gjeng med friske utøvere, er det en sjanse for at de blir smittet på den lange reisen til Tokyo, for eksempel. Det er stor fare for at de kan plukke opp smitte som de tar med hjem, og da lønner det seg å ta forholdsregler og sette av noen hundre doser til disse utøverne, forklarer Kaggestad.

1. visepresident i Idrettsstyret, Vibecke Sørensen, bekrefter antallet utøvere det gjelder.

– Vi forholder oss til at det er i overkant av hundre utøvere som skal delta i OL, som vi ønsker å jobbe for at skal bli vaksinert, sier Sørensen.

VG-journalist Leif Welhaven. Foto: Terje Pedersen

– Jes synes ikke antallet er så veldig relevant. Hvorfor er hundre toppidrettsutøvere viktigere enn hundre KIWI-ansatte, som har masse folk tett på seg om dagen. Det klarer jeg ikke å se at er tilstrekkelig begrunnet, svarer Welhaven.

Ikke aktuelt å snike i køen

Tidligere beskjeder fra Folkehelseinstituttet (FHI) har vært at det er uaktuelt å fremskynde vaksineringen. Dette bekreftet overlege Preben Aavitsland i FHI på nytt i fredagens debatt.

– Denne sykdommen er jo farligere for eldre og syke. Derfor vil det å flytte frem hundre av Norges friskeste og sterkeste ungdommer være et brudd med retningslinjene vi jobber etter. Det må i så fall være en avgjørelse som blir tatt fra høyere hold enn oss, forklarer Aavistland.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) tilbød allerede i vinter den kinesiske koronavaksinen gratis til alle OL-utøvere. Vaksinen er ikke godkjent i Europa, og var derfor ikke aktuell for norske utøvere.

I tillegg har IOC varslet at det er mulig å delta uvaksinert, men at det medfører hyppig testing og strenge smittevernregler.

Hvem skal rekke opp hånden?

Forrige helg uttrykte også Olaf Tufte et klart standpunkt om at utøvere bør vaksineres før OL. Han har senere fått støtte fra idrettspresident Berit Kjøll.

Debattleder Magnus Krogsæter Aarre stiller spørsmål til Idrettstyrets Sørensen:

– Er det slik at dere vil at utøverne skal vaksineres, men er redd for fremstå som politisk ukorrekte og tør ikke si det høyt?

– Vi ønsker å bidra til at våre utøvere er vaksinerte når de reiser, men vi vil ikke snike i køen for å få det til, svarer Sørensen.

OL NMMER SYV: Tufte tar vaksineoppgjør før sitt siste OL. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Få enkeltutøvere har uttalt seg om diskusjonen. Tufte uttalte tidligere til TV 2 at folk fra høyere hold i idretten ta ansvar, og si ifra på utøvernes vegne. Deriblant kan Norges idrettsforbund (NIF) og Olympiatoppen de som hever sin stemme.

– Vi nærmer oss at vi vil ta et initiativ ovenfor helsemyndighetene. Når det er naturlig å ta kontakt vil vi gjøre det, forklarer Sørensen.

En kamp mot klokken

Land som Nederland, Tyskland, Mexico, Australia, Belgia og flere, har de siste ukene tatt grep for å sørge for at troppene de sender til Japan er fullvaksinerte.

Aavitsland opplyser at i den køen som er nå kan norske OL-utøvere forvente å bli vaksinert tidlig i juli, noe som trolig vil være for sent.

– Hvis vi skal delta i OL så bør vi i hvert fall stille vaksinert. Det handler om den internasjonale solidariteten og dugnaden, det er ikke bare en nasjonal pandemi dette her, uttaler Kaggestad.

De olympiske lekene i Tokyo starter 23. juli. Med den datoen er det mulig at enkelte utøvere rekker å få første dose før avreise, vel vitende om at eventuelle bivirkninger kan komme.