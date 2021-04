Hovland spilte seg opp

Viktor Hovland gikk åpningsrunden på to under par i PGA-touren i Palm Harbour i Florida. Det plasserer ham på delt 28.-plass.

Viktor Hovland gikk sent ut på åpningsrunde, og han åpnet med ujevnt spill. Han hadde tre birdier og en bogey i løpet av de seks første hullene. På hull åtte og ni måtte han tåle bogey slik at han halvveis på runden var på par.

Han var tilbake ett slag under par med birdie nummer fire på det ellevte hullet. På de resterende hullene ble det par på alle med unntak av birdie på hull 15. Det ga totalt to under par med fem slag opp til ledende Keegan Bradley fra USA før alle var ferdig med sin første dag.

Kristoffer Ventura hadde en forrykende start på sin åpningsrunde med å være tre under par etter fem spilte hull. Da startet problemene og han falt tilbake.

Ventura endte på 72 slag og ett slag over par på runden. Nordmannen fikk tre strake birdier på hull 12, 13 og 14. Nordmannen startet sin første runde fra hull nummer ti.

Ventura fikk sin første bogey på banens 18. hull. Han måtte også tåle en ny bogey på det lange førstehullet og falt nedover listene etter den flotte åpningen.

Kristoffer Ventura var tilbake på par etter rundens tredje bogey på hull nummer tre. Han måtte også tåle en bogey på det neste siste hullet.

Venturas en over ar gjør at er på delt 88.-plass, og han må heve seg for å klare cuten etter dag to.

