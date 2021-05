NEW YORK (TV 2): Da Broadway måtte stenge dørene ble Susan Sampliner arbeidsledig. Så fikk hun tilbud om å drive et vaksinesenter som kan gi henne drømmejobben tilbake.

– Dette er Lin Manuel Miranda fra «Hamilton», sier Susan Sampliner, og peker på en av autografene på den hvite veggen like ved inngangen til vaksinesenteret på Times Square, i hjertet av New York.

Siden vaksinesenteret åpnet for noen uker siden har veggen blitt fylt med hilsener fra teateransatte, som håper at de snart kan komme tilbake på scenen. Like under autografen til Miranda har noen skrevet «New York er verdens kunst- og kulturhovedstad, og kommer alltid til å forbli det».

Nesten 15 millioner publikummere kjøpte billetter til Broadway-forestillinger i 2019, og Sampliner, som til vanlig er produksjonssjef for kassasuksessen «Wicked», så frem til å pensjonere seg etter 2021. Men 12. mars i fjor sa det stopp, og hun sto uten inntekt for første gang på 40 år. Det Sampliner og andre i bransjen håpte skulle bli en kortvarig pause, som da Broadway stengte ned i tre dager etter terrorangrepet på World Trade Center, har isteden blitt den største krisen verdens mest kjente teaterdistrikt noensinne har stått ovenfor.

– Så mange hoteller, restauranter og parkeringshus er avhengige av Broadway. Og de har alle gått på enorme tap. Så hvis vi skal få New York tilbake, så må vi få Broadway tilbake, sier Sampliner.

Sampliner viser TV 2 rundt i venterommet der de som har fått vaksine sitter og skuer ut over de enorme reklameskiltene på Times Square før de får grønt lys til å dra hjem. Så går hun inn på bakrommet der det sitter en sykepleier og gjør klar vaksinene. På veggene henger det plakater fra Broadway-stykker, både nyere musikaler som «Rock of Ages» og klassikere som «Carousel», hvor sangen «You'll never walk alone» stammer fra.

Susan Sampliner har tro på at Broadway kan åpne dørene sine igjen i september. I mellomtiden driver hun et vaksinesenter noen få kvartaler fra teatret hvor hun har jobbet i 17 år. Foto: Mathias Ask

Da selskapet ATC Healthcare fikk i oppdrag å starte et vaksinesenter som både skulle få teateransatte vaksinert og tilbake i jobb, spurte de Sampliner om hun ville ta ansvar for driften. Hun sier jobben har en del likheter med å være produksjonssjef for en stor Broadway-musikal.

– I min verden så er skuespillerne stjernene, men her så er det sykepleierne som er stjernene. Pasientene er publikummet. Vi må passe på at vi har god nok oversikt over hvor mange vaksiner vi har, på samme måte som vi må ha oversikt over billettene, sier Sampliner til TV 2.

Ny jobbmulighet

Totalt har 80 Broadway-ansatte fått jobb på vaksinesenteret. Chris Kong har fått i oppgave å sjekke inn de som skal få vaksine og sende dem videre til en sykepleier. Når de har fått Pfizer-vaksinen ber han dem sette seg på venterommet i 10 minutter for å forsikre seg om at de ikke har noen umiddelbare bivirkninger, og så deler han ut en lapp med datoen for dose nummer to.

Kong er musiker, og før pandemien jobbet han på musikalene «Mean Girls» og «Frozen». Han beskriver nedstengningen av Broadway som et «sinnsykt» øyeblikk. Samboeren hans hadde nettopp fått flyttelasset over fra Los Angeles til New York da Kong fikk beskjed om at den kveldens forestilling var avlyst. Han har ikke vært på scenen siden.

Chris Kong (foran) er lettet over å kunne jobbe på vaksinesenteret. Men aller helst skulle han ønske at han var tilbake på Broadway. Foto: Mathias Ask

– Jeg savner å opptre. Jeg savner å se skuespillere gå rundt i gangene, og alle folkene du får muligheten til å møte. Men det føles også veldig fint å jobbe her sammen med mange kolleger så vi kan prøve å komme oss tilbake på scenen, sier Kong.

Sampliner tror det er mange som ikke vil komme tilbake til Broadway. Spesielt bekymret er hun for dansere, som har korte karrierer.

– Hvis du er tidlig i tredveårene og mister to år på grunn av pandemien, så er det to av dine beste år. Og de pengene klarer du ikke å tjene tilbake i femtiårene. Da er dansekarrieren over, sier hun.

Gjenåpning

Over 30 prosent av innbyggerne i New York er fullvaksinert, og byens ordfører Bill de Blasio har lovet at treningssentre, idrettsarenaer og restauranter kan åpne for fullt fra 1. juli. Men på Broadway forbereder man seg på å vente ennå litt lenger.

Venterom med utsikt over Times Square. Foto: Mathias Ask

– Jeg håper at vi vil begynne med forestillinger i midten av september. Og at vi kan få til en full gjenåpning innen jul, sier Sampliner.

Sampliners plan om å pensjonere seg ved nyttår har blitt lagt på is. Hun tar et ekstra år for å gjøre opp det siste halvannet året hun har gått glipp av.

– Den største jobben vil bli å få forestillingen min tilbake fra null til 100. Det kommer til å bli en stor utfordring, men det er jeg klar for, sier hun.