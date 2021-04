Her samlet millioner av pilegrimer seg rett før smitten skjøt i taket

Smitterekord på smitterekord og dødstallene fortsetter å stige. Den siste tiden har koronafokuset vært på India, som er spesielt hardt rammet av landets andre koronabølge.

Men mange mener det var en varslet katastrofe, for da alle grafer skjøt i været lit myndighetene være å stramme inn. Et tydelig bilde på det var gjennomføringen av den religiøse festivalen Kumbh Mela.

Hvert tolvte år samles millioner av hinduistiske pilegrimer i byen Haridwar ved Ganges for å markere Kumbh Mela. Festivalen har fire ulike reisemål, som alle har til felles at de ligger langs Gangeselven.

Høytiden faller på ulike datoer ettersom hvordan enkelte planetene står i forhold til hverandre, og vanligvis faller høytiden sånn cirka hvert 6. år.

Millioner samlet tett i tett

I år var ett av de årene og den 14. april – da smittekurven allerede var på vei i taket i India – hadde over 3,5 millioner pilegrimer reist til Haridwar fra alle kanter av India, får lokale medier opplyst.

Vanligvis blir pilegrimsfestivalen ansett som en av de største folkansamlingen i verden, men denne gangen var ikke like mange deltakere med.

Byen Haridwar har en sentral betydning for høytiden, og der utføres det en rekke seremonier og ritualer i elven Ganges, som er hellig for hinduene.

Sterkt religiøse hinduer tror at man ved å bade i Ganges frelser seg fra sine synder, og under Kumbh Mela kan man løsrive seg fra liv og død-syklusen.

Til vanlig huser byen mer enn 1,8 millioner innbyggere, men med flere millioner av pilegrimer på plass var byen fylt til randen.

RELIGIØS FESTIVAL: Her bader pilegrimene etter å ha ankommet Gangeselven og byen Garidwar. Foto: Karma Sonam / AP / NTB

Nektet å avlyse

Samme uke registrerte India for første gang under pandemien over 200.000 smittetilfeller per døgn.

Mange eksperter har over lengre tid ment at det landet har underrapportert tilfeller, blant annet på grunn av for dårlig testkapasitet, så hva det reelle smittebildet var på dette tidspunktet er ikke sikkert.

Men, man antar at smitte ble spredd i stor skala ved arrangementet.

Mange krevde at myndighetene i India gikk ut og avlyste festivalen, men det skjedde ikke.

Al Jazeera rapporterte at Indias statsminister, Narendra Modi ikke ville havne i unåde blant de religiøse lederne i landet, noe som ville gitt utslag blant hans hinduistiske velgere. Derfor gikk arrangementet som planlagt.

KRITISERT: Indias statsminister Narendra Modi har i forkant og etterkant av den andre smittebølgen fått kritikk for håndteringen Foto: Bikas Das / AP / NTB

Skjøt i taket etter festivalen

Allerede da millioner var samlet for å markere den hellige festivalen, testet mange positivt. I Haridwar testet mer enn 1.000 personer positivt for korona på to dager.

Uken etter festivalen ble det for første gang registrert over 300.000 smittetilfeller på et døgn i India og kurven fortsatte å stige.

Torsdag ble det registrert 386.888 nye smittetilfeller siste døgn, viser tall fra indiske helsemyndigheter. Over 200.000 koronadødsfall er registrert til nå under pandemien i landet.

Mutasjonshodepine

Man skulle tro at det faktum at India er godt i gang med å vaksinere befolkningen skulle være en faktor for smittesituasjonen i landet.

Det har nok også vært, men det kommer rapporter om at vaksinen ikke beskytter like godt mot den indiske varianten, da spesielt AtrsaZeneca som har blitt benyttet mest i India.

– Til nå har vaksinen vært effektiv, men det er en trend som tilsier at det er mindre effektivt, sier epidemiologen og forskeren ved sykehuset Bellevue i New York, Celine Gounder til The New York Times.

I India sier flere leger at personer som er vaksinert, har blitt smittet og syke etterpå.



De samme legene sier også at man nå ser barn med seriøse symptomer som diare, lave blodverdier og fallende blodtrykk, skriver avisen.

KORONA: Her blir et barn testet for koronavirus i India den 29. april. Foto: Noah Seelam / AFP / NTB

Frykter toppen ikke er nådd

Den kinesiske epidemiologen Zhang Wenhong sier til Global Times at smittekurven i India ikke vil flate ut før ytterligere tiltak iverksettes.

Han mener at den indiske dobbeltmutasjonen ikke er årsaken alene til den ukontrollerte situasjonen som har oppstått.

– Bare med strenge smitteverntiltak og avgjørende politiske beslutninger kan man – ved hjelp av det indiske folk – komme gjennom krisen, sier han.