Minst 28 døde etter tribunekollaps nord i Israel: – En fryktelig katastrofe

28 mennesker har mistet livet etter at en tribune kollapset under en religiøs feiring nord i Israel, skriver Reuters, som siterer israelsk fjernsyn.

Det var under en religiøs feiring ved fjellet Meron nord i Israel at tribunen kollapset. En talsperson for redningsmannskapene opplyser til Reuters at 28 personer har mistet livet.

Myndighetene frykter at mange menneskeliv har gått tapt. Lokale medier operer med et dødstall på 38, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Titusenvis hadde samlet seg for feiringen Lag Ba'Omer, skriver avisa Haaretz.

Avisa fikk opplyst tidligere av ambulansetjenesten Magen David Adom at flere enn 50 mennesker var skadd, og at tilstanden ble anslått å være alvorlig for rundt 20 personer.

Videoer som verserer i sosiale medier viser at det var enormt mange mennesker som stod tett i tett, og at folk blir ført rundt uten kontroll av mengden med folk.

En annen video viser folk som desperat forsøker å rive ned gjerder for å slippe folk gjennom. Politioppbudet ser på videoene ut til å ha vært lite og situasjonen var ute av kontroll.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han ber for de involverte.

– Dette er en fryktelig katastrofe. Vi ber for alle som har gått bort, uttalte Netanyahu.