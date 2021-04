Fevziye Kaya Sørebø (51) ble drept på Frogner: – Et flott menneske

Av sine nærmeste venner beskrives Fevziye Kaya Sørebø (51) som et flott og omsorgsfullt menneske. Onsdag morgen ble hun skutt og drept på Frogner.

Fredag går politiet, i samråd med pårørende, ut med navnet på kvinnen som ble drept på Froner onsdag.

Det er 51 år gamle Fevziye Kaya Sørebø som er drept.

Sørebø er opprinnelig fra Tyrkia, men har bodd i Norge i mange år. Hun jobbet som statsautorisert tolk, og har tatt utdanning innen språk ved Universitetet i Oslo.

I en kort uttalelse på Facebook skriver nære venner av den avdøde kvinnen at hun hadde ubetinget omsorg for døtrene sine.

TOLK: Avdøde jobbet som tolk. Her er hun på jobb under SKUP-konferansen i 2019. Foto: Berit Roald / NTB

«Hun var bautaen deres, og det er ubeskrivelig trist at to unge jenter på denne tragiske måten er blitt foreldreløse. Våre tanker er hos jentene og familien til Fevziye».

Vennene beskriver 51-åringen som et «flott og omsorgsfullt menneske».

I uttalelsen ber de også mediene om å være hensynsfulle i det som er en svært vanskelig tid. De ønsker ikke å gi noen ytterligere uttalelser.

Skyldte mye penger

Litt før klokken halv ni på onsdag morgen ble Sørebø skutt i Tostrups gate på Frogner i Oslo. Hun ble erklært død da nødetatene kom frem til stedet.

Snaut ti minutter senere ble en mann i 30-årene pågrepet langs E18 i Bærum. Mannen er siktet for drap, og han er varetektsfengslet i fire uker.

Ettersom siktede ennå ikke har vært i politiavhør er det ukjent hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld. Torsdag ble han overført fra fengsel til sykehus.

En av politiets hypoteser er imidlertid at drapet kan være utløst av en mangeårig konflikt.

Like før jul ble siktede dømt til å betale avdøde 12,7 millioner i erstatning etter en årelang tvist i forbindelse med utbygging av to eiendommer i Oslo.

Etter planen skulle ankesaken opp for retten neste år.

Kartlegger bevegelser

Et sentralt spørsmål for etterforskerne, er hvorfor drapet skjedde nå.

De jobber nå med å kartlegge siktede og avdødes bevegelser i tiden forut for drapet.

– Nå gjør vi avhør med folk i nær omgangskrets med dem, for å kartlegge bevegelser. Foreløpig kan det virke som at dette er knyttet opp til saken begge partene har vært involvert i tidligere, sier politiadvokat Rita Parnas til TV 2.

Parnas sier det virker som at det kan ha vært en hendelse med avdøde og siktede kort tid før drapet, men at dette er noe de etterforsker nærmere.

Politiet har beslaglagt et skytevåpen som settes i sammenheng med drapet.

Ida Andenæs er oppnevnt som bistandsadvokat for Sørebøs to døtre. Hun sier at barna ivaretas av den nærmeste familien.

– Det er en utrolig tøff situasjon. To jenter har mistet moren sin. Situasjonen er veldig dramatisk, sier Andenæs.