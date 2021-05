Feide over Italia - skaffet seg EM-fordel

Norge – Italia 37–16

Allerede før kvalikens siste kamp var det klart at neste års EM går med Norge og uten Italia som deltakere.

Da de to lagene møttes søndag, var Norge fullstendig overlegne fra første sekund. Da kampen var halvspilt hadde Italia scoret 9 mål mot Norges 23.

Et av dem var også også 25 år gamle Sander Sagosens 600. landslagsmål.

– Forhåpentligvis skal jeg score flere enn det. Det er gøy å få et rundt tall, men det er ikke mitt fokus, sier Sagosen om milepælen.

Etter pausen fortsatte den norske dominansen.

Det italienske laget klarte ikke stå i mot det norske angrepsspillet, og kampen endte til slutt 37-16.

Norge har aldri før vunnet en kvalikkamp med større margin.

– Uansett motstander er det kolossalt, sier TV2s håndballkommentator, Harald Bredeli.

Etter seieren endre Norge og Hviterussland med like mange poeng i den sjette kvalifiseringsgruppen. Norge er imidlertid gruppevinner med flest scorede bortemål mot Hviterussland.

Gruppeseieren har betydning for hvilken motstand det norske laget kan vente seg under EM neste år. Den gjør nemlig at Norge toppseedes til trekningen av EM-gruppene, som finner sted førstkommende torsdag.

EM spilles i Slovakia og Ungarn i midten av januar 2022. Før det skal Norge til OL i Tokyo, hvor de spiller sin første kamp 24. juli.