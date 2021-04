SV avviser at de dropper omstridt abortforslag

SV har skapt mye debatt med sitt forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22. Nå erkjenner SV-leder Audun Lysbakken at forslaget ikke vil få flertall, og sier partiet heller vil jobbe for å utvide til uke 18, skriver VG.

SV er imidlertid uenig med VG om overskriften om at de dropper abortvedtaket før regjeringsforhandlingene.

– VG har ikke grunnlag for overskriften, og vi har en dialog og en uenighet med dem om det, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Grüner Larsen til TV 2.

TV 2 har torsdag kveld bedt om et intervju med Lysbakken for å oppklare. Lysbakken ville ikke stille til intervju, men viser i stedet til sin egen nestleder Kirsti Bergstø.

– SV sitt standpunkt er klart. Vi ønsker å utvide selvbestemmelsen. Abort skal være kvinnens valg, mange partier har flyttet seg i retning av mer selvbestemmelse. Det betyr at vi kan ha et positivt samarbeid med andre partier som deler samme mål. Veldig positivt at flere partier ser behov for styrket rådgivningstjeneste, sier Bergstø til TV 2.

Søndag vedtok landsmøtet i SV at grensen for selvbestemt abort, som i dag går ved uke 12 i svangerskapet, skal oppheves og erstattes med lovens ytre grense - som i dag er uke 22.

Rødt vil også ha en grense på 22 uker, mens Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre har satt grensen på 18 uker.

I et intervju med VG torsdag erkjenner SV-leder Audun Lysbakken at det ikke vil bli flertall for utvidelse til uke 22.

– Men enhver utvidelse av selvbestemmelsen er et skritt i riktig retning. For å få til det vil vi jobbe sammen med de andre partiene som vil utvide selvbestemmelsen. De fleste peker på uke 18, sier Lysbakken til avisen.

SV-lederen sier den reelle kampen kommer til å stå om hvorvidt det blir utvidelse i det hele tatt, og peker på at Ap og SV der ønsker det samme.