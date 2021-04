Hylles etter utklassingen av Roma: - United på sitt aller beste

Manchester United – Roma 6–2 (1–2)

Se Edinson Cavanis klassemål i videovinduet øverst!

Manchester United fikk en drømmestart mot Roma, men gjestene fra Italia brukte ikke lang tid på å respondere.

Tre ganger ble Roma-trener Paulo Fonseca tvunget til å gjøre bytter før pause. Én etter én måtte italienerne traske av banen med skader. Det hindret dem likevel ikke i å ta med seg ledelsen i garderoben.

Ole Gunnar Solskjærs pauseprat skulle vise seg å gi resultater for hjemmelaget. Manchester United snudde kampen takket være Edinson Cavani. Uruguayaneren scoret to mål og skaffet et straffespark da United snudde kampen. Til slutt kunne Solskjær og spillerne slippe jubelen løs etter å ha knust Roma 6-2.

Dermed ligger alt til rette for at Solskjær og United tar seg til finalen av Europa League. Der kan kristiansunderen sikre seg sitt første trofé som United-sjef.

– Manchester United spiller ut Roma etter alle kunstens regler, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter Uniteds femte mål.

– I andreomgang har vi sett Manchester United på sitt aller beste, supplerte TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Hektisk start på kampen

Allerede etter to minutter måtte Romas solide midtbanespiller Jordan Veretout forlate banen med skade. Fire minutter senere skulle det bli enda verre for gjestene.

Paul Pogba, Edinson Cavani og Bruno Fernandes kombinerte fint, slik at sistnevnte kom alene med keeper. Portugiseren var iskald da han chippet ballen over Roma-keeper Pau López.

— Det er nesten to forskjellige tidsregninger. Det er før og etter Bruno Fernandes, utbrøt Nils Johan Semb.

Ole Gunnar Solskjær reiste seg og jublet for drømmestarten, men det skulle ikke ta lang tid før nordmannen ble alvorlig i blikket.

Det tok nemlig bare fem minutter før samtlige Roma-spillere ropte på straffespark. Gjestene rullet fint opp og innlegget til Rick Karsdorp gikk via Pogbas arm.

Dommeren pekte på straffemerket og fikk støtte fra VAR-rommet. Dermed kunne Lorenzo Pellegrini sørge for at lagene var like langt.

ROPTE FEBRILSK: Rick Karsdorp skjønte raskt at ballen gikk via armen til Paul Pogba. Foto: Paul Ellis

Roma snudde kampen

Etter 25 minutter ble Roma tvunget til å gjøre bytte nummer to. Denne gang var det keeper López som måtte gi seg etter at han pådro seg en skade i skulderen.

Åtte minutter senere skulle derimot italienerne få en skikkelig opptur. Romas første målscorer, Pellegrini, var denne gang servitør. Foran mål fikk Edin Dzeko en enkel jobb med å sende gjestene i ledelsen.

Kort tid senere ble Roma tvunget til å gjøre sitt tredje (!) bytte da Leonardo Spinazzola måtte kaste inn håndkleet.

– Det er smått utrolig det vi ser her, sa Semb da tredjemann gikk ut før 38 minutter var spilt.

Kjørte over Roma i andreomgang

Manchester United kom heltente ut fra garderoben etter pausepraten. Allerede to minutter ut i andreomgang smalt det. Bruno Fernandes fant Cavani som klistret ballen i motsatt hjørne. Et vakkert mål av uruguayaneren.

Den rutinerte spissen var ikke ferdig. Etter 64 minutter var han på rett sted til rett tid. Dermed kunne Cavani enkelt sende United tilbake i ledelsen.

Fem minutter senere skaffet Cavani hjemmelaget straffespark. En avgjørelse både dommeren og VAR-rommet var enig i. Det var derimot ikke TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Det er et gratis straffespark. Jeg synes ikke det kvalifiserer til straffespark, var dommen til Semb.

Bruno Fernandes var sikker da han scoret Uniteds fjerde mål. Kort tid senere var Fernandes servitør da Paul Pogba scoret hjemmelagets femte mål. Men det skulle bli mer. Fem minutter før slutt satte Mason Greenwood inn kampens åttende mål.