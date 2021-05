Endrer oppussingsregler: – Blir enklere og billigere

Fra og med lørdag 1. mai er det visse ting du ikke lenger trenger å søke til kommunen for å bygge, noe som kan gjøre at du sparer flere tusen kroner. Samtidig innebærer det et større ansvar for deg.

Det er fortsatt strenge restriksjoner som følge av koronaviruset, som gjør det vanskelig å planlegge reiser. Derfor er det ikke utenkelig at det også i år er mange som vil bruke årets sommer på oppussing.

Hvis du er en av dem som skal gjøre arbeid ute, kan det hende du vil få glede av endringene regjeringen har gjort i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

− Det blir enklere og billigere for folk å bygge terrasser og tilbygg på egen eiendom. Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Viktig å huske

Forskriftsendringene innebærer at du fra og med lørdag 1. mai kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen.

– Kort fortalt kan du nå sette opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke, samt sette opp mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold, sier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl.

Til nå har du måttet sende søknad til kommunen når du skal bygge en terrasse som er høyere enn 0,5 meter over bakken.

Forutsetningen for å bygge terrasse uten å måtte søke til kommunen er at avstanden fra terrassen til nabogrensen er minst én meter. Dette gjelder både for hytte og hus.

– Du kan ikke bygge nærmere enn én meter fra naboen, og du kan heller ikke bygge dette hvis du går over utnyttelsesgraden på tomten. Dette er det viktig å huske på, sier Pihl.

– Veldig nyttige endringer

Tomtens utnyttelsesgrad handler om hvor stor del av eiendommen du har lov til å bygge på, noe som står i eiendommens reguleringsplan. Dette kan du kontakte kommunen din for å få tak i.

Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne

– Et tips her er at plattinger opptil 0,5 meter over bakken ikke går inn under utnyttelsesgraden. Det vil si at hvis man holder seg langs bakken, kan man få en fin uteplass selv om utnyttelsesgraden er nådd for eiendommen, tipser Pihl.

For at terrassen skal være unntatt fra søknadsplikt, kan den ikke stikke lenger ut fra fasaden enn fire meter, og den kan heller ikke være overbygd.

– Endringen gjør det enklere å bygge enkle og små byggverk på egen eiendom. Nå som vi for andre året må være mye hjemme, er det mange som ønsker å forbedre uterommet på eiendommen sin, og da er dette veldig nyttige regelendringer, sier Pihl.

Mye å spare

I tillegg til at det blir enklere å bygge visse former for terrasse, utvides også unntaksbestemmelsen for små tilbygg. Tidligere har det kun vært unntak for tilbygg opptil 15 kvadratmeter dersom det ikke skulle brukes til beboelse og varig opphold, mens unntaket nå også vil gjelde tilbygg hvor personer kan oppholde seg.

I forskriften heter det at tilbygget ikke kan overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket, og i likhet med terrassen må også tilbygget ligge minst fire meter fra nabogrensen.

Ettersom du slipper å søke til kommunen dersom dine byggeplaner holder seg innenfor unntakene, blir det nå mye enklere for deg å sette opp den nye terrassen eller tilbygget. Det blir også betydelig billigere, med tanke på at kommunens saksbehandlingsgebyr fort kommer opp i mange tusen kroner.

Med de gamle reglene måtte du for eksempel i Oslo ut med 8740 kroner for å søke om å bygge en mindre terrasse. Med de nye reglene må du betale 5090 kroner for å få byggesaken behandlet.

Størrelsen på gebyret for å behandle byggesaker varierer i ulike kommuner, så du bør ta kontakt med din kommune for å vite hva som gjelder for deg.

Du må sjekke nøye

Noe annet som er inkludert i den nye forskriften er at du må melde fra til kommunen senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt.

Pihl understreker at du alltid må sjekke reglene for din eiendom i reguleringsplanen før du bygger noe.

– Det kan for eksempel være forbud mot små byggverk på eiendommen din. I tillegg er det viktig å sjekke utnyttelsesgraden, som angir hvor stor del av tomten som kan bebygges, sier Pihl, og utdyper:

– Den er ofte angitt i prosent av arealet, for eksempel 25 prosent. Det betyr at du ikke kan bebygge mer enn 25 prosent av arealet på tomten.

Han påpeker at det er vanlig at norske tomter har brukt opp det meste av utnyttelsesgraden, noe som gjør dette ekstra viktig å sjekke.

– Sjekk kommunens hjemmesider, eller ta en telefon til plan- og bygningsetaten i kommunen for å klarlegge hvilke regler som gjelder for din eiendom, oppfordrer Pihl.