Det er som regel hyggelig å kunne si ja når venner vil låne bilen. Men – det kan også bli svært dyrt.

«Du, jeg skal bare….kan jeg låne bilen din?». Det lyder nok kjent for mange av oss.

Men hva om en venn eller kjæreste er så uheldig å skade bilen din? I en alvorlig ulykke kommer det materielle selvsagt i annen rekke. Men her snakker vi for eksempel om en stygg ripe, en knust lykt eller en ordentlig bulk i skjermen. Sånt kan bli dyrt å reparere – og hva vil forsikringsselskapet si?

Er du for eksempel en ung bileier, betaler du allerede ganske mye for forsikringen. Hvis du etter et «kompisuhell» i tillegg må ut med egenandel og får bonustap – som gir enda høyere forsikringspremie, kan det gi deg en økonomisk kalddusj.

Yngre enn 23 år?

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige og forteller at selskapet får en del henvendelser fra bileiere som spør om det er «lov» å låne bort bilen.

– Svaret er at forsikringsselskapene ikke er så opptatt av hvem som sitter bak rattet, så lenge den bare lånes ut en gang i blant, sier Voll.

Unntaket er hvis det skjer en ulykke med personskade og/eller at politiet oppretter sak etter et uhell. Da er det viktig at forsikringsselskapet vet hvem som er involvert. I tillegg kan det få konsekvenser for deg hvis du er over 23 år, har lånt bort bilen til en som er yngre enn dette – og samtidig har bekreftet at «alle førere er over 23 år» da du kjøpte forsikring.

Det siste er det ganske mange som gjør, fordi det gir lavere forsikringspremie.

Er du uheldig, flyr tusenlappene veldig fort etter en bilskade. Da kan også vennskap henge i en tynn tråd...

Tusenlappene kan fly

Men altså: Sett fra forsikringsselskapets ståsted kan man si at det ikke er så nøye hvem som forårsaket skaden.

– Det er uansett du som forsikringstaker som må ta den økonomiske støyten. Og tusenlappene kan fly fort når du legger sammen egenandel og et bonustap med påfølgende prishopp på forsikringen, konstaterer Voll.

Hvilke konsekvenser kan dette få for vennskapet? Tilbyr vennen seg å dekke hele kostnaden? Bare egenandelen? Ingenting? Føles det naturlig å be han eller henne betale? Hva om det ikke er penger å hente? Her kan dere havne i en situasjon som setter forholdet på prøve, mener Voll.

Bruke forsikringen eller betale selv?

– Hva er det man sier? At et godt vennskap ryker ved 2.000 kroner? Vi i Gjensidige vil ikke oppfordre deg til å være kjip mot venner, og som oftest går det helt fint å låne bort bilen. Uansett er det et godt råd å ta «pengepraten» på forhånd. Det kan bidra til mindre grums hvis uhellet er ute, sier han.

Hvis du får en skade på bilen din, er du ikke nødt til å involvere forsikringsselskapet. Mange velger heller å betale av egen lomme, særlig hvis kostnaden ikke overstiger egenandelen. Her kan forsikringsselskapene hjelpe til med å finne ut hva som lønner seg for deg, opplyser Voll.

– De fleste forsikringsselskapene benytter en «bonuskalkulator» som beregner den langsiktige økonomiske konsekvensen av et bonustap. Slik blir det enklere for deg å bestemme deg for om du vil dekke kostnaden selv eller bruke forsikringen, forklarer han.

Når skademeldingsskjemaet må tas frem, da kan det også ligge an til en solid regning.

Hva om du ikke har kasko?

Denne beslutningen kan du for øvrig utsette helt til skaden er ferdig reparert. Da får du en oversikt over selskapets utlegg i saken.

– Hvis du velger å betale dette beløpet til oss, får saken normalt ingen konsekvenser for bonusen eller prisen på bilforsikringen, forklarer Voll.

Har du ikke kasko? Det er vanlig å velge delkasko eller bare ansvarsforsikring, etter hvert som en bil synker i verdi. Det innebærer at du betaler mindre for forsikringen. Samtidig må du betale selv for reparasjoner på bilen din (med noen viktige unntak hvis du har delkasko).

– Dette kan være en ekstra god grunn til at du bør tenke deg om før du låner bort bilnøklene, avslutter Voll.

