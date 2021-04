KrF-vedtak om makspris for familier på SFO og barnehager

KrFs nestleder Ingelin Noresjø la fram et forslag til KrFs landsmøtet om å gjøre barnehager og skolefritidsordningen gratis fra det tredje barnet og oppover, og innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehager og SFO.

Etter et forslag fra Viken KrF ble det vedtatt å endre dette, og innføre en makspris i stedet.

I resolusjonen om å styrke familienes økonomi heter det at KrF vil «innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO og vil innføre en makspris på 7 000 for totale utgifter til SFO og barnehage, for hver familie».

– Prislappen skal ikke bestemme

Med dagens priser kan en trebarnsfamilie få kostnader på mellom 9000 og 11.000 kroner i måneden dersom alle barna går i barnehage og på skolefritidsordning, ifølge KrF.

Partiet har ikke regnet på hvor mye en makspris på 7000 kroner vil koste det offentlige i økte utgifter.

– Kostnadene for å ha mange barn kan bli høy, så vi ønsker å legge til rette for at det ikke er prislappen som avgjør om man ønsker å få et barn ekstra, sier Ropstad til TV 2.