Carlsen klapset til seg selv i frustrasjon

Magnus Carlsen-Levon Aronian 2-2 (dag 1)

Magnus Carlsen og Levon Aronian innledet første dag av semifinalen med to remiser. Slik så det også ut til å gå i det tredje partiet.

Ekspertene hadde slått fast at det ville ende med remis, før Aronian plutselig gjorde et trekk som fikk sjakkcomputeren til å dele ut seieren til Carlsen.

En grov feilvurdering av armeneren, slo ekspertene fast.

– En sensasjonell omveltning, sa en forbauset Jon Ludvig Hammer.

– Utrolig overraskende at en på Aronian sitt nivå kan havne i dette her, istemte ekspertkollega Maud Rødsmoen.

Klapset til seg selv

I fjerde parti trengte Carlsen bare remis for å vinne dag én av semifinalen, men havnet tidlig i kjempetrøbbel med svarte brikker. Aronian ble gitt enorme vinnersjanser av sjakkcomputeren.

– Det er jo utrolig at Magnus har klart å rote seg bort i en så mye dårligere stilling, kommenterte Rødsmoen.

Carlsen var selv dundrende klar over hvordan det stod til, og klapset på et tidspunkt til seg selv i frustrasjon.

Han så deretter ut til å krige seg tilbake i partiet, før stillingen igjen snudde brått i Aronians favør.

– I det siste partiet var det bare en ganske enkel regnefeil, sier Carlsen til TV 2.

Armeneren klarte å utligne Carlsens ledelse. Dermed starter de på null før den avgjørende semifinaledagen fredag.

– Det mest positive man kan si, er at det har vært spennende. Det er klart at jeg ikke er fornøyd med spillet i dag, oppsummerer Carlsen.

– Jeg sitter igjen med litt det samme som etter den første dagen mot Radjabov, egentlig. Jeg spilte litt dårlig. Sett i ett, hvis jeg ikke skal henge meg altfor mye opp i det siste partiet, er 2-2 et veldig greit resultat på en dag som det her.

Se hvordan han forklarer semifinalens mange tvister i videointervjuet her:

Slapp med skrekken tidlig

Det første partiet var også nervepirrende. At Carlsen startet med hvite brikker, hindret ikke Aronian fra å gå på offensiven. Armeneren, som har kunngjort at han vil bytte forbund til USA, skapte en komplisert stilling på brettet.

Carlsen ble gitt klart best vinnersjanse av sjakkcomputeren. Så, da 30-åringen flyttet løperen tilbake for å angripe en bonde, snudde stillingen på hodet. Da var det plutselig Aronian som ble gitt 60 prosents vinnersjanse.

– Det trekket der hadde ikke Magnus sett. En stor tabbe, slo Hammer fast.

Men med en klokke som bare gikk raskere og raskere, klarte ikke Aronian å omsette overtaket til en overraskende partiseier. Carlsen slapp unna med remis.

Fikk kritikk

Også i sitt andre hvit-parti, som han til slutt vant, måtte Carlsen tåle kritikk. Verdensmesteren eksperimenterte med åpningen. Det slo dårlig ut. Aronian svarte ved å angripe tilbake, noe som førte til at Carlsen brukte overraskende lang tid på trekkene sine.

Den nyskapende åpningen falt ikke i smak hos ekspertene.

– Magnus tullet seg egentlig bare bort og spilte en dårlig åpning, sa Hammer.

Aronian ble gitt størst vinnersjanse etter bare åtte trekk.

– Og det er Magnus sin skyld. Magnus brukte mye tid i åpningen, og var åpenbart ikke forberedt. Det er for så vidt naturlig nok, for det var en åpning som aldri hadde blitt spilt før av stormestere. Likevel er det slik at det var Magnus som bød opp til dans. Uansett om det ikke er blitt spilt tidligere, burde Magnus kjent til i hvert fall det som skjedde på brettet, slo Hammer fast.

