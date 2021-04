Nyfødt baby funnet i park

Bare tilfeldigheter førte til at den lille gutten ble funnet, antakeligvis kun få timer gammel, i området Kings Norton i Birmingham.

Det var en person som luftet hunden sin i parken som fikk øye på babyen, som lå pakket inn i et teppe. Han hadde på seg en stripete t-skjorte med dinosaurmotiv og grå bukser da han ble funnet.

KLÆRNE: Babyen ble funnet klærne avbildet til venstre, pakket inn i pleddet til høyre i bildet. Foto: West Midlands Police

Babyen ble tatt med til sykehus, og ivaretatt av helsepersonell. Fordi han ble funnet dagen før St. Georges Day fikk gutten navnet George av sykepleierne.

En talsperson fra West Midlands-politiet sier at George var frisk og i fin form da han ble funnet.

ETTERLYSER MOREN: Moren til lille George har så langt ikke meldt seg. Foto: West Midlands Police

Politiet har etterlyst en kvinne de mener kan ha viktig informasjon om hva som skjedde, men foreløpig har ingen meldt seg i saken.

– Vi har dessverre ikke funnet moren hans. Vi er bekymret for henne, og vil sjekke at hun har det bra både fysisk og mentalt, sier en talsperson for politiet.