NATO-kilde: Tilbaketrekkingen fra Afghanistan har startet

NATO har startet tilbaketrekkingen fra Afghanistan, bekrefter en ikke-navngitt kilde i forsvarsalliansen torsdag.

Søndag sa lederen for de internasjonale styrkene i Afghanistan, general Scott Miller, at USA og NATO hadde begynt å «jobbe lokalt» for å trekke soldatene ut av landet.

Mellom 2001 og 2021 har Norge bidratt med soldater i fire forskjellige operasjoner i Afghanistan. Foto: Aage Aune / TV 2

Det bekrefter en ikke-navngitt tjenestemann i NATO overfor nyhetsbyrået AFP torsdag.

– Tilbaketrekkingen har startet. Det vil være en ryddig, koordinert og besluttsom prosess, sier NATO-kilden.

Det er ikke offisielt bekreftet at NATO har begynt tilbaketrekkingen. Men Det hvite hus bekrefter at USA har gjort det, melder Reuters.



USAs president Joe Biden har satt som mål at amerikanske styrker skal være ute av Afghanistan innen 11. september, som er 20-årsdagen for terrorangrepene som førte til Afghanistan-krigen.

NATOs medlemsland har besluttet at tilbaketrekkingen skal starte innen 1. mai.

Norges prislapp: 10,5 mrd

I alt har den militære innsatsen i Afghanistan kostet Norge 10,5 milliarder kroner, ifølge Forsvarets Forum. Tas sivil bistand med, blir beløpet mer enn doblet.

Forsvarets merutgifter knyttet til norske styrkebidrag i Afghanistan mellom 2002 og 2020, beløper seg til totalt 10,497 milliarder kroner, ifølge tall Forsvarets Forum har fått fra Forsvaret.

I det samme tidsrommet har Norge sendt 12,3 milliarder kroner i bistand til Afghanistan, ifølge Norads statistikk.

Norge gikk inn i Afghanistan ved årsskiftet 2001/2002. 14. april i år ble det klart at NATO – og dermed også Norge – vil trekke seg ut.

I 2017 opplyste Forsvaret til NTB at Norge hadde brukt 11,5 milliarder kroner på sitt militære bidrag i Afghanistan. Siden den gang ser beløpet ut til å være tonet ned. Tallet Forsvarets Forum har fått oppgitt, er nesten 1,5 milliarder kroner lavere for tidsrommet 2002–2017.

På det meste var rundt 600 nordmenn stasjonert i Afghanistan, som en del av den multinasjonale ISAF-styrken. Foto: Aage Aune / TV 2

Forsker Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet Prio er noe kritisk til tallene og peker på at Afghanistan lenge var Forsvarets mest sentrale oppgave.

– I perioden 2002 til 2014 var dette det viktigste Forsvaret gjorde. Man kan spørre seg om det er helt realistisk at ikke mer av Forsvarets utgifter kan knyttes til Afghanistan, sier han til Forsvarets Forum.

I alt har 9.000 norske soldater tjenestegjort i Afghanistan. Ti av dem mistet livet i krigen. (©NTB)