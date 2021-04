Siktede etter Frogner-drapet legges inn på sykehus

Mannen som er siktet for å ha drept en kvinne på Frogner i Oslo onsdag morgen, blir innlagt på psykiatrisk sykehus.

En kvinne i 50-årene ble onsdag morgen skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo. En 39 år gammel mann ble pågrepet etter kort tid, siktet for drapet.

Torsdag ble det klart at mannen varetektsfengsles i fire uker. Mannen samtykket til varetektsfengsling, og saken ble derfor behandlet som kontorforretning.

– Jeg har ikke fått snakket med min klient siden i går, men han ble i morges overført til Oslo fengsel. Og de vurderer nå at han er såpass mentalt sliten og syk at han blir innlagt på psykiatrisk, sier forsvarer Per Conradi Andersen til NRK.

Advokat Ole Petter Drevland, som representerer den siktede i saken, sier til TV 2 at klienten innlegges i løpet av kvelden.

Oslo tingrett mener det er åpenbar fare for at den siktede vil forsøke å påvirke etterforskningen dersom han ikke fengsles.

– Det foreligger etter rettens syn en reell mulighet for at siktede kan greie å forspille bevis, blant annet ved å fjerne spor og påvirke vitner, og retten mener at han mest sannsynlig kommer til å benytte denne muligheten hvis han løslates. Saken er svært alvorlig, og siktede vil ha interesse av å forspille bevis, skriver Oslo tingrett i kjennelsen.

Den siktede var torsdag ettermiddag fortsatt ikke avhørt av politiet.

(TV 2 / NTB)