Elin (67) glemte at hun hadde vært hos legen – da skjønte de at det var noe alvorlig galt

Elin Høgmo (67) og samboeren pakker sammen tingene sine i kasser og esker.

Leiligheten i Orkland kommune forlates i disse dager, til fordel for en ny - og mindre - leilighet i Trondheim. Det er godt de får romslige boder, som kan romme alt det de ikke får plass til.

Grunnen til at de flytter handler ikke om plass. Men om helse.

Glemselens slør

Elin jobbet som seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. Men noe skjedde, gradvis. Hun begynte å glemme.

– Folk kunne si til meg at «dette prata vi jo om forleden». Ikke for å være ufine, men det skjedde oftere og oftere. Jeg glemte, forklarer Elin.

– Jeg klarte rett og slett ikke å huske at vi hadde snakket om ditt og datt.

Hun hadde ofte ansvaret for å skrive møtereferat. Samboer Jens Rian Hansen (68) beskriver slitsomme kvelder og netter.

– Hun satt langt utover arbeidstid for å sette sammen disse referatene på riktig vis, og slet for å huske.

De gikk til fastlegen. Men Elin var jo ikke engang midt i 60-årene. Først da hun kom tilbake til legen sin samme år, og hun ikke husket at hun hadde vært der for ikke lenge siden, demret det for alle. Noe var galt.

– Det ble et besøk på sykehuset der en spinalvæskeprøve ble tatt, minnes Jens. Den avdekket at hun hadde fått hjernesykdommen Alzheimer.

Pårørendebyrde utgjør 28 milliarder

Samfunnskostnadene knyttet til det som utgjør pårørendebyrden er, ifølge en ny rapport fra Menon Economics, 28 milliarder kroner i 2020. Begrepet pårørendebyrde brukes i rapporten som uttrykk for de negative konsekvenser sykdommen har for de nærmeste.

Halvparten av kostnadene er knyttet til de pårørendes sykdomsbyrde.

ADVARER: Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen beretter om de mange pårørende som blir utslitte og selv syke. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Demens blir gjerne regnet som en pårørendesykdom, for mange sliter seg ut og blir syke selv, forteller Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Uformell pleie og omsorg er beregnet til ti milliarder kroner i 2020. Statistisk sentralbyrå har estimert at pårørendes samlede innsats beløper seg til 90.000 årsverk (2017).

Mange pårørende velger å enten slutte i jobb eller redusere stillingsandelen sin. Dette betyr, ifølge rapporten, et produksjonstap på to milliarder kroner.

Pårørendes sykdomsbyrde utgjør 14 mrd. kr.

Uformell pleie og omsorg utgjør ti mrd. kr.

Tapt inntekt utgjør to mrd. kr.

Helsetjenester for pårørende utgjør to mrd. kr.

Den store dugnaden

Jens er en av flere hundre tusen pårørende til en person med demens i Norge. 90 prosent av alle med demens mottar såkalt uformell omsorg fra pårørende familie eller venner. Det legges altså ned en enorm dugnad for å passe på dem som ikke evner å passe seg selv lenger.

– Jens er en veldig rolig kar, han lar seg ikke hisse opp, forteller Elin om sin livsledsager.

Det kan nok komme godt med nå.

– Vi hadde bare ett valg da dette kom for en dag, det er å ta en dag av gangen, mener Jens.

Og en dag bestemte de seg for å flytte. Et par kommuner unna, til den mye større kommunen Trondheim. Der har de et tilbud som paret føler seg trygge på er det beste for dem.

TRENGER HVERANDRE: Elin t.v synes det er best å være i ei gruppe med andre med demens som heller ikke er veldig gamle. Her er hun på tur med leder Elisabeth Høstland, Trondheim kommune. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

På Lavollen to dager i uka møter Elin andre yngre med demens. De går turer, spiser frokost sammen, og praten går.

– Det hender jo jeg glemmer hva vi snakket om sist gang i gruppa, men det kan jeg ikke ta så tungt. Jeg har bestemt meg for å ikke bry meg så mye om det. Ja, hjernecellene dør, men det er mye jeg kan gjøre fysisk, sier Elin.

En dag kommer da Elin ikke lenger kan bo hjemme. I pakkeforløpet Trondheim kommune tilbyr er en plass på sykehjemmet en trygg endestasjon.

– Vi vet jo hvilken vei det går, så da er det betryggende å vite dette, fastslår Jens.

Små kommuner har gitt opp

Norge har i dag 101.000 personer med demens-sykdom. I tiårene framover vil dette antallet mer enn dobles.

– Vi hører jo kommunepolitikere si at dette her kommer vi ikke til å klare. Den nasjonale innsatsen må være desto større, fordi spesielt små kommuner vil få et problem med kombinasjonen flere eldre, og mangel på yngre som kan være der for dem, sier Mina Gerhardsen.

Perspektivmeldingen fra regjeringen konkluderer med at hver tredje arbeidstager i framtida må jobbe i helsesektoren.

– Det er urealistisk å se for seg, derfor må man jobbe på ulike måter. Omsorgsteknologi sammen med at flere tar helseutdannelse, og at de får vilkår som gjør at de orker å stå i det fram til pensjonsalder, bemerker Gerhardsen.

Men generalsekretæren er sikker på at det bare en en ting som kan stoppe demens-sykdommen.

– Vi må satse på forskning og finne en kur. Siden demens ble oppdaget for over hundre år siden har det så langt ikke kommet noe gjennombrudd.

DEN FINESTE SERVERING: Elin t.h. er meget fornøyd med serveringa på Lavollen. Gruppa for de yngre demente møtes og prates over kaffe og brødskiver. T.v. leder Elisabeth Høstland. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

I Bymarka utenfor Trondheim møter Elin andre i samme situasjon, som går under betegnelsen yngre med demens. Spreke som noen av dem er kan de gå på lange turer.

– Det er så viktig å røre seg, at hjerne og kropp får arbeide sammen, sier Elisabeth Høstland, en av drivkreftene bak tilbudet.

– Det kan helt klart ha en bremsende effekt, mener hun.

– Jeg får ikke noen finere servering enn her, sier Elin. Hun smiler bredt mens hun blir skjenket kaffe og får påsmurte smørbrød.

Trening mot hjernedød

Ukentlig møter samboerne opp på et treningssenter for å trene på spinningsykkel. De tror det kan bremse opp utviklingen.

SPINNING MOT HJERNEDØD: Samboerparet trener ukentlig på et treningssenter. De tror at dette kan hjelpe mot hjernesykdommen. Foto: Stein Roar Leite

– Vi har jo hørt at høyintensitetstrening kan hjelpe hjernen mot denne sykdommen.

Elin var en gang en lesehest. Det er hun ikke lenger. Å huske i dag hva hun leste i går er blitt vanskelig. Husken har sviktet. Med strikkinga er det annerledes. I godstolen strikker hun. Og hun kan se på tv, men ikke serier som fordrer at man kan huske siste episode.

– Jeg vil jo bo hjemme så lenge som mulig, sier Elin og smiler mot mannen sin.

– Jeg har jo ikke mistet motet på å leve, jeg ønsker ikke å bare eksistere.