Norge klare for håndball-EM

Norge - Latvia 36-17.

Kun tynn teori sto imellom Norge og håndball-EM i Sovakia og Ungarn til vinteren, etter onsdagens seier over Latvia.

Torsdag feide det norske laget bort all tvil, og kvalifiserte seg til mesterskapet da de slo Latvia med 19 mål.

– Dette ble en maktdemonstrasjon! Det norske laget var ekstremt gode til å holde konsentrasjonen, sier TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin.

Christian Berge kaller kampen et steg i riktig retning.

– Det blir en tålmodighetsprøve. Vi ønsker å sette fart i og kontre mer, mens de drar ned tempo. Det er betydelig bedre i dag enn det var i går, sier landslagstreneren.

Selv om Norge var overlegne forhåndsfavoritter, ble Sander Sagosen og de andre norske stjernene plaget av forrige EMs 24.-plass i begynnelsen av torsdagens kamp.

Latvias 215 centimeter høye stjernespiller, Dainis Kristopans, var et uttalt fokus for det norske forsvaret, etter at han skapte trøbbel for nordmennene dagen før.

Norge lyktes i større større grad med å stoppe den store bakspilleren, og gikk til pause med en ledelse på seks mål (17-11).

Etter den ble kvalitetsforskjellen på de to lagene svært synlig.

Norge kontrollerte kampen, mens den latviske ballongen ble fullstendig tappet for luft.

Norge vant til slutt 36-17, og er dermed kvalifisert til europamesterskapet.

– Det er veldig morsomt! Vi gjør det lett for oss selv og holder konsentrasjonen. Da blir det så mange mål, sier Kevin Gulliksen, som scoret elleve mål i kampen.

Norge avslutter EM-kvalifiseringen mot Italia søndag. Det blir landslagets siste obligatoriske kamp før sommerens OL.

Håndball-EM spilles i Sovakia og Ungarn fra 13. til 30. januar 2022.