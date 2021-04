KrFs landsmøte: Abortstriden blir en hovedsak i valgkampen

– Dette er vanskelige og viktige etiske spørsmål, og det er samtidig viktige spørsmål for KrF. Vi løfter fram familie og eldreomsorg som hovedsaker, men jeg er sikker på at dette også blir en viktig diskusjon i valgkampen, sier Ropstad.

Vedtakene på landsmøtene til de rødgrønne partiene i vår om å utvide grensene for selvbestemt abort til 18 eller 22 uker gir KrF mulighet til å markere seg.

«Når vi vet at moderne medisin kan redde et 23 uker gammel barn, da er KrF en tydelig motstemme», sa Ropstad i sin tale.

Verdiparti

KrFs deltagelse i den sittende regjeringen med Høyre og Venstre har ikke ført til økt oppslutning siden de gikk inn i januar 2019, slik partilederen skapte forventninger om før retningsvalget i KrF noen måneder før.

– Tror du KrF kan «tjene» på abortstriden?

– Jeg har merket at det er mange utover KrF sine rekker som har reagert, så det er nok en påminnelse for mange om at det er viktig å ha et verdiparti som KrF, som løfter menneskeverdspørsmålene. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å stoppe at den radikale politikken blir satt i verk.

På spørsmål om det kan bli et polarisert strid om abort sier Robstad at han ønsker en saklig og god debatt om hvordan man kan styrke veiledning, rådgiving og hjelp til gravide kvinner som er i en krevende situasjon.

Fikk ros av Bondevik

Ropstad slet underveis i talen på det digitale landsmøtet med å finne det riktige kameraet, og så tilsynelatende umotivert både til høyre og venstre.

I talen framholdt han at KrF ikke kan plasseres i båsene «venstreside» eller «høyreside».

At Ropstad før landsmøtet uttalte til TV 2 at han vil gå i opposisjon og inngå et konstruktivt samarbeid med de rødgrønne hvis Solberg-regjeringen må gå av etter valget, falt i god jord hos partiveteran Kjell Magne Bondevik.

– Hvis KrF skulle havne i opposisjon, er jeg glad for det partilederen sa på tv i går, nemlig at man må kunne stemme mot en regjering i saker man er sterkt imot, men også kunne samarbeide for å oppnå noe, sa Bondevik i sitt innlegg til talen.

Bondevik støttet i 2018 tidligere partileder Knut Arild Hareides forsøk på å ta KrF til venstre, og inngå et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Frp og KrF har vel nå funnet ut at vi passer ikke sammen i en regjering. Det kan vi være enige om, fastslo Bondevik.

Stenger døren til Frp

Og samtidig som Ropstad åpner for samarbeid med de rødgrønne partiene hvis de kommer til makten, avskjærer han at KrF kan inngå regjeringssamarbeid med Frp igjen.

– Jeg ser ikke på det som et reelt alternativ, for både Frp har sagt at de ikke ønsker det, og vi trives godt som det er. Det eneste alternativet jeg ser som realistisk er en sentrum-Høyre-regjering, sier Ropstad.

– Men vil det være nærmere for KrF å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i en regjering enn med med Høyre og Frp?

– Nei, vi har ett alternativ og det er en sentrum-Høyre-regjering, og den er jeg trygg på skal bli gjenvalgt.