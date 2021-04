Fødselslege vil ha fri abort: – Egentlig ingen forskjell på uke 12 og 22

Fødselslege Thorbjørn Brook Steen sier dagens abortnemnder er en belastning for gravide som ønsker abort, og advarer mot politikere som vil sette grensen for fri abort ved uke 18.

– Hvis man først skal snakke om et tall, så må man snakke om levedyktighet. Alt annet er bare et tall laget som et kompromiss. Om det tallet er 12 eller 18 er bare et tall man har funnet og som ikke har noe medisinsk relevanse, sier Steen.

Han er overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus på Ullevål, jobber på Oslo fødsels- og jordmorklinikk og er styremedlem i organisasjonen Sex og Samfunn. I tillegg har han skrevet to populære bøker om svangerskapet.



Undersøkelsesrom på Oslo fødsels- og jordmorklinikk på Majorstuen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ingen forskjell



Steen reagerer på Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som denne uken forsvarte sitt eget partis abortvedtak - om å gi kvinner fri abort til uke 18, men ikke 22. Støre pekte på medisinske årsaker til dette.

– Etter uke 18 så er man i en spesiell situasjon, hvor fosteret også skal ha et rettsvern og det er medisinske forhold som gjør at det er et vedtak ikke vi kan gå inn for., sa Støre til TV 2 mandag.



Fødselslegen mener det ikke er noe medisinsk grunnlag for Støres argumentasjon.

– Det er egentlig ingen forskjell på uke 12 og 22 i svangerskapet. Det er rett og slett vekst som er den store forskjellen, og ikke overlevelsesevne, sier Steen, og utdyper:

– Fram til uke 12 er det stor utvikling hos fosteret. Det går fra å være et egg, et embryo, til å være et foster. På uke 12 er fosteret rundt fem centimeter og veier rundt 15 gram. Da er stort sett alle organene på plass, og da er det stort sett videreutvikling av organene og vekst. Forskjellen er egentlig bare at barnet vokser, sier han.



Thorbjørn Brook Steen Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Politisk bekvemmelighet



– Mellom uke 18 og 22, øker sjansene for overlevelse da?

– Nei.

– Hvorfor er det da en så stor forskjell i den poltiiske debatten mellom uke 18 og 22?

– Det er nok en politisk avgjørelse utfri hva man tenker er lettest å formidle frem til opinionen.

– Fordi det ikke er noen særlig forskjell i levedyktighet mellom uke 18 og 22?

– Nei. Det er ingen foster i Norge som blir født i uke 19 som man ville forsøkt å få til å overleve. Det skjer først når man er mot slutten av uke 22.

– Du tenker det er politisk bekvemmelighet at man sier uke 18 og ikke 22?

– Jeg antar det, sier Steen.

Dobbel belastning



Han advarer mot å videreføre et system med abortnemnder, som han mener ikke fungerer og kun påfører gravide som ønsker abort en tilleggsbelastning.



– Kvinner opplever det veldig vanskelig. De aller fleste som gjør senabort i dag gjør det på grunn av fostermisdannelser. Det betyr at de først må få en vanskelig beskjed, så må de kjenne på hva den beskjeden gjør med dem og så må de møte en annen til å ta en avgjørelse over deres hode.



– Hvorfor er det belastende?

– Det som er belastende er at det er to andre mennesker som skal ta en alvorlig avgjørelse for deg. At en selvstendig avgjørelse du har tatt skal overprøves av folk du ikke kjenner, det er en ganske belastende situasjon, sier Steen.