Sjødin: – Dette er et nytt overgrep mot Viggo Kristiansen

Torsdag bestemte Borgarting lagmannsrett at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) blir sittende i fengsel i påvente av hva som skjer med den gjenåpnede straffesaken.

41-åringen begjærte seg prøveløslatt etter at han fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar.

– Dette er et nytt overgrep mot Viggo Kristiansen. I stedet for at han blir løslatt, blir han sittende enda lengre i fengsel, sier forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

Slik mottok hans klient avgjørelsen:

– Han var på telefonen da jeg åpnet avgjørelsen, og leste gjennom den, så langt vi kunne gjøre. Han tok det helt med ro, og var glad for at det var dissens. Men han tar ingen ting for gitt, og det forstår jeg, ut fra erfaringene han har, forteller Sjødin.

Ifølge Sjødin har retten delt seg i et flertall og et mindretall. Han varsler at de vil anke avgjørelsen til Høyesterett.

Mindretall ville løslate

Av vesentlig betydning for løslatelsesspørsmålet er, etter lagmannsrettens flertalls syn, hensynet til samfunnsvernet. Viggo Kristiansen er idømt forvaring. De viser også til de rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger av Kristiansen etter pågripelsen i 2000, der han ble stemplet som farlig.

Mindretallet mener Kristiansen må løslates i påvente av endelig avgjørelse av skyldspørsmålet i den gjenopptatte straffesaken.

Dommeren uttaler:

«Etter mindretallets vurdering gir ikke sakkyndigvurderingen tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at det foreligger en slik reell og kvalifisert fare for nye alvorlige straffbare handlinger at fullbyrdelsen av straffen ikke kan utsettes».

Drapsdømt

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Ønsker ny hovedforhandling

Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenåpnede sak.

Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Både Viggo Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling. (TV 2/NTB)