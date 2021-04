Politiet avsluttet saken – nå har kommunen anmeldt låvefestene på nytt

For to uker siden gjorde politiet det klart at de ikke ville åpne etterforskning etter at det ble arrangert låvefester 26. og 27. mars på Gran, etter å ha mottatt anmeldelse fra Gran kommune.

Totalt 12 personer ble koronasmittet i forbindelse med festene. Arrangøren var konspirasjonsteoretiker Hans Kristian Gaarder, som senere døde etter å ha blitt smittet. En kvinne i 70-årene døde også etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag opplyser Innlandet politidistrikt at Gran kommune har sendt inn en ny anmeldelse, som gjelder flere personer som skal ha deltatt på sammenkomstene.

– Politiet vil gjøre innledende undersøkelser for å se om det er grunnlag for etterforskning i saken, og vi vil komme tilbake til hvilke vurderinger vi gjør videre, sier fungerende avsnittsleder for påtale vest i Innlandet politidistrikt, Mari Lauritzen Hasle.

På tidspunktet arrangementet ble holdt var det forbudt å holde noen form for arrangementer i Gran. Det var årsaken til at Gran kommune i første omgang politianmeldte arrangementet for brudd på smittevernreglene.

Innlandet politidistrikt konkluderte da med at de ikke skulle åpne etterforskning.

– Ut fra opplysninger som foreligger om samlingen som fant sted på Gran den 26. og 27. mars, rammes ikke arrangementene av forskriften. Gran kommune hadde heller ikke lokal forskrift om at private sammenkomster i eget hjem ikke var lovlig, sa politiet i begrunnelsen.

De anså derfor at det ikke forelå rimelig grunn til å etterforske saken nærmere.

– I denne vurderingen er det også lagt vekt på at vedkommende som ut fra sakens opplysninger er arrangør, er død. Politiet kjenner ikke til at det har vært flere personer med i planleggingen av arrangementene, forklarte politiet.

Nå skal politiet altså ta stilling en ny anmeldelse fra kommunen.