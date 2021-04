Person savnet i fjellet – redningshelikopter på vei

Klokken 15.37 meldte politiet i Nordland at det var iverksatt en redningsaksjon i fjellet Beisfjordtøtta øst for Narvik, etter at en person var meldt savnet.

– Nødetater koordinerer og jobber med å komme seg til stedet. Luftambulanse er varslet og er på vei, skriver politiet på Twitter.

Også redningshelikopter fra Bodø er tilkalt.

Saken oppdateres