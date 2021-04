Asparges med hollandaise

Tips: Skal du ha et større selskap på asparges så er det lurt å koke aspargesen på forhånd, og avkjøle dem i iskaldt vann. Spar på kokevannet og ha i en klatt med smør. Varm aspargesen opp i det varme kokevannet et minutt før de skal serveres og du har perfekte asparges til gjestene dine.

Asparges - til 4 personer

Dette trenger du:

1 kg grønne asparges

Mye vann til koking

2 ss havsalt

2 ts sukker per liter

Slik gjør du:

Start med å ta asparges og knekke av bunnen på den. Fra der den knekker naturlig er aspargesen mør. Skrell nå halve aspargesen fra midten av stilken og ned mot bunnen.

Har du hvite asparges må de skrelles nesten fra toppen og helt ned til bunnen for å få vekk alle trevler.

Kok opp rikelig med vann og ha i salt og sukker. Kok asparges i ca. 3 minutter, selvfølgelig avhengig av tykkelse. Ta en asparges opp av vannet. Når du kan presse fingrene dine mellom aspargeskjøttet slik at de skiller lag er de ferdige. Hvite asparges trenger dobbelt så lang tid som grønne for å bli møre.

Hollandaise

Dette trenger du:

200 g smør

2 eggeplommer

1 ss sitronsaft

1 ss vann

Slik gjør du:

Smelt smøret forsiktig slik at det skiller seg. Hell av det klare fettet og hold varmt ved ca. 60 grader. Sett en glass eller stålbolle over en kjele med kokende vann. Ha i eggeplommene sammen med vann og sitronsaft. Pisk som en gal til det blir et fint skum som skal varmes opp til ca. 70 grader. Det ser du når skummet begynner å stivne.

Ta bollen vekk fra varmen, dypp den i en stor bolle med kaldt vann, for å stoppe varmen. Spe med det varme smøret i en tynn stråle mens du pisker det godt sammen. Det er viktig å begynne med noen dråper som du får pisket inn og øke strålen med smør etter hvert. Når alt smøret er pisket inn og du har en tykk varm majones lignende saus, smaker du den til med salt, pepper og eventuelt litt mer sitronsaft.