Virusvariant skremmer – gravide Vanessa (36) døde av korona

Brasils helseminister har tidligere gått ut og advart kvinner mot å bli gravide under pandemien fordi et overraskende høyt antall gravide har omkommet med viruset i Brasil sammenlignet med andre land.

Siden pandemiens start har 815 gravide kvinner dødd av korona i Brasil. I USA er tallet 95 selv om de har hatt mer enn dobbelt så mange smittede ifølge offisielle tall.

Vaksinerer gravide

Grunnen til det er at gravide ser ut til å bli mer påvirket av den brasilianske virusmutasjonen enn tidligere varianter, sier brasilianske helsemyndigheter.

Koronasyke Vanessa (36) døde idet barnet hennes ble født med keisersnitt. Foto: Privat via AP

På grunn av de overraskende høye tallene, og press fra aktivister, besluttet myndighetene tirsdag å flytte gravide framover i vaksinekøen, skriver nyhetsbyrået AP.

Vanessa Marciana (36) var en av dem som mistet livet. Den 36 år gamle bussjåføren fra Sao Paulo var gravid i åttende måned da hun ble innlagt med pustevansker, smerter i kroppen og en positiv koronatest.

– En natt våknet jeg og gikk på badet. Da jeg kom tilbake så hun redd ut. Jeg spurte henne var som var galt. Hun så på meg med redsel i blikket, men klarte ikke snakke, sier samboeren hennes, Anderson da Silva.

Formen hennes ble dårligere og dårligere, og 12. april bestemte legene å ta ut barnet med keisersnitt. Barnet overlevde, det gjorde ikke Vanessa.

Anderson da Silva sitter alene igjen som nybakt far. Foto: AP

– Hvis myndighetene hadde gjort det nødvendige fra starten på pandemien, hadde ikke alt dette skjedd i dag. De gjorde ingenting for det er ikke deres familier som rammes, det er folkets familier, sier den nybakte faren.

– Dødafall som kan unngås

Eksperter på kvinnehelse i Brasil frykter at mange gravide utsettes for risiko fordi de er nødt til å ta fulle busser til jobb, og de har ikke tid til å ta vaksine.

– Komplikasjoner kan oppstå, men ikke slike dødsfall. Dødsfall som kunne blitt unngått. Det dreier seg ikke om tall. Jeg kjenner disse kvinnene, jeg kjenner historiene deres, sier gynokolog, Melania Amorim, til AP.

Brasil er når snart 400.000 koronadødsfall. President Jair Bolsonaro gjorde i begynnelsen av pandemien sitt for å hindre tiltak og latterliggjorde de som tok viruset på alvor.

Landet er nå et av verdens hardest rammede land, og sykehus i enkelte landsdeler har periodevis hatt for lite oksygen til pasientene. Leger ble stående hjelpeløst og se på at pasientene døde.

Offisielle tall viser at av de 815 døde gravide kvinnene, døde 183 uten å få plass på intensiv avdeling, og 75 fikk ikke behandling i respirator selv om det var påkrevd.