Elbilene står nå for mer enn 50 prosent av det totale nybilsalget her til lands.

Her snakker vi personbiler. For varebiler har det gått langt tregere å få i gang det elektriske skiftet.

Fra flere hold har det blitt påpekt at det er uheldig. Særlig i større byer vil det ha stor betydning å få mer av transporten over på elektriske varebiler.

Utvalget av slike biler var lenge begrenset. Men nå har en rekke produsenter kastet seg inn i markedet. Dermed ligger det an til at de elektriske varebilene vil ta store markedsandeler de neste årene.

Testet også med tilhenger

Nå har ekspertene i Norsk elbilforening for første gang gjort en sammenligningstest mellom to elektriske varebiler. De har også testet dem med noe som er relevant for mange brukere: Nemlig tilhenger.

De to er velkjente Toyota ProAce i elektrisk versjon – og nykommeren Maxus e-Deliver 3. Ikke hørt om Maxus før? Da er det nok på tide å bli kjent med merket. Maxus kommer fra Kina. Her i Norge var varebilene først ute, men de har også lansert personbil.

– Vi har testet bilene med og uten last – og tilhenger på slep. Resultatet overrasker, skriver Elbilforeningen i sin innledning.

Maxus er relativt nye i det norske markedet, deres e-Deliver 3 er en prisgunstig varebil.

– Ender med grei seier

Prismessig er det relativt stor forskjell mellom de to. Maxus koster 377.500 kroner. Toyotaen er en god del dyrere, nærmere bestemt 439.900 kroner. Dette gjenspeiler seg også på en rekke områder, der Maxus fremstår som en enklere og billigere bil enn Toyotaen.

De to varebilene testes i ti ulike kategorier. Dette skriver Elbilforeningen i sin konklusjon:

Etter å ha veid og vektet en rekke forskjellige variabler, ender det med en grei seier til Toyota Proace Electric. Til syvende og sist handler det om hvor mye komfort du ønsker, og hvor mye du aksepterer å betale.

Proace får seks poeng, Maxus fire.

Proace tok over etter legenden Hiace hos Toyota og fås i elektrisk utgave.

Veier 500 kilo mindre

Toyotaen er klart best på førermiljø. Der minner den om en personbil, mens Maxus blir karakterisert som "enkel". På komfort er det klasseforskjell, igjen i Toyota-favør. Toyotaen er best på kjøreegenskaper, her testes det også med fullastet bil.

På strømforbruk går imidlertid seieren til Maxus, den profiterer blant annet på å være betydelig lettere enn Proace, hele 500 kilo. Kategorien " i praktisk bruk" ender med ett poeng til hver. Så har Elbilforeningen naturligvis også sjekket lading, her vinner Toyotaen.



"Kost/nytte" er grunnleggende viktig for mange som skal ha varebil. I denne kategorien ender det med ett poeng til Maxus, riktignok "under tvil".

Elbilforeningen har laget Norges første duelltest av varebiler. Den avslører tildels store forskjeller mellom disse to.

Grovarbeider – eller det lille ekstra

Slik oppsummerer Elbilforeningen:

Til syvende og sist er spørsmålet om du klarer deg med en grovarbeider, fri for de fleste moderne løsninger, eller du ønsker det lille ekstra av komfort i en elvarebil. Ikke minst er det en avgjørende forskjell at Proace faktisk kan fullastes samtidig som den trekker tilhenger med totalvekt på 1.000 kilo. På dette punktet faller dessverre e-Deliver 3 gjennom, til tross for at den i utgangspunktet briljerer med energieffektiviteten sin.

