Skole bannlyser ord som «gutter» og «jenter»

Sarah Hewitt-Clarkson er rektor ved skolen Anderton Park i Birmingham, og stilte torsdag opp på det britiske TV-programmet Good Morning Britain for å forklare hvorfor skolen bannlyser alle ord og uttrykk som gjør forskjell på gutter og jenter.

– I løpet av det siste året så har vi sett en økning i tilfeller av barnemishandling og overgrep mot barn. Om for eksempel guttene stadig blir bedt om å «manne seg opp», eller fortalt at «tøffe gutter ikke skal gråte», så kan det være skadelig, sa Hewitt-Clarkson.

– Frykt er det farligste våpenet som overgripere har. Om gutter da blir fortalt at de ikke skal være redde eller at de ikke skal snakke om følelsene sine, hvordan skal de da reagere når de faktisk er redde, sa rektoren videre.

I praksis vil også ordene «gutter» og «jenter» være ulovlig å bruke ved skolen, skriver Daily Mail.

Elevene ved skolen har også blitt bedt om å holde opp en plakat hver gang de oppdager at det har blitt sagt noe kjønnsdiskriminerende i skoletimen. De to elevene som påpeker de beste eksemplene, blir belønnet i slutten av skoleuken.

Flere har imidlertid reagert sterkt på ideen, og mener at den i praksis vil legge bånd på elevene.

Misnøye

En av programlederne på Good Morning Britain, Nana Akua, er negativ til Anderton Parks nye praksis.

– Jeg hadde vært veldig bekymret om Hewitt-Clarkson underviste mine barn. Jeg mener at dette vil føre til at barna blir engstelige for å si noe som helst, samtidig som at de vil lete etter feil hos de andre barna.

– Jeg underviser selv. Hva om jeg dukket opp på denne skolen og sa: «God morgen gutter og jenter»? Jeg mener at man bør bruke tid på andre ting enn dette, sier hun.

Også Chris McGovern, som leder en forening med mål om å opprettholde den tradisjonelle skolegangen i Storbritannia, er misfornøyd.

– Dette er et resultat av at voksne mennesker som er livredde for å si noe om kjønn, viderefører sin egen frykt til barna. Gjennom å rette på barnas språk mens de ennå er i en ung alder, så begrenser man dem, og gir dem nok en bekymring de ikke trenger.

– Lærerne bør fokusere på å undervise i fagene sine, og fortelle barna at de bør behandle andre slik man selv vil bli behandlet, sier Mcgovern.

Flere tok også til sosiale medier for å lufte sin misnøye, skriver Daily Mail.

Demonstrasjoner

Dette er imidlertid ikke første gangen Hewitt-Clarkson og Anderton Park-skolen er i hardt vær.

Et nytt undervisningsprogram kalt «Ingen på utsiden» førte til store demonstrasjoner utenfor skolen i 2019.

Programmet skulle lære elevene om mangfold og toleranse, samt kjønnsidentitet, rase, religion og skeives rettigheter.

Over 80 prosent av elevene ved skolen er muslimer, og flere av demonstrantene mente at programmet var i strid med islam.

Demonstrasjonene tok slutt etter at en lokal domstol bannlyste de demonstrerende foreldrene fra skoleområdet, skriver Sky News.