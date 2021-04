Friidrettssjefen om vaksine før OL: – Ingenting tyder på det

– Alle utøverne jeg har pratet med, håper de skal bli vaksinert, sier Slokvik til NTB.

Hos Olympiatoppen har toppidrettssjef Tore Øvrebø gjentatt at holdningen er at utøverne må holde sin plass i vaksinekøen.

Mens flere land har klargjort vaksiner til sine OL-klare utøvere, ser det dårligere og dårligere ut for at Norges OL-håp vil få det samme.

– Det er ingenting som tyder på at det skjer, sier Slokvik.

Ikke fokus

– Er det noen som har vurdert å bli hjemme?

– Det har vært litt framme, men foreløpig er det ikke fokus. Det er fokus på å forberede oss til OL, mens vi håper å bli vaksinert, sier toppidrettssjefen.

Han bruker to argumenter for at utøverne bør innvilges vaksine før lekene starter 23. juli.

– Det er en trygghet for utøverne som skal representere Norge å være vaksinert og reise til et land der man møter mange andre mennesker. Vi reiser i tillegg som gjester. De (Den internasjonale olympiske komité) har sagt de synes vi bør være vaksinert. Det har myndighetene også oppfordret til. Utøverne våre håper på det, sier friidrettssjefen.

Midten av juni

Dersom utøverne skal bli vaksinert før OL, mener Slokvik at vaksinedosen må settes senest en drøy måned før lekene begynner som følge av bivirkningene som kan oppstå.

– Enkelte blir dårlige og mister både dager og kanskje uker. De må i prinsippet være vaksinert i midten av juni, sier han.

Flere studier viser at én dose kan gi opp mot 85 prosent beskyttelse mot koronaviruset.

– Vi ser at om vi skal ha begge dosene før OL, må det (første dose) gjøres i mai. Men får vi én, er det mye bedre, men den kan ikke settes rett før vi reiser. Får vi én dose, tar vi heller det enn ingenting, fastslår Slokvik.

OL starter 23. juli og varer til 8. august.

