20 år ungt sykkeltalent legger opp: - Kroppen og hodet har ikke godt av flere skader

Silje Mathisen har i flere år vært sett på som et av de større talentene i Sykkel-Norge. Nå har frykten for å velte blitt så stor at hun velger å gi seg.

I november 2018 kolliderte hun med en bil. Resultatet ble, blant annet, brudd i kinnbeina, ganen, neseveggen og overkjeven

I oktober 2020 krasjet hun i et ritt i Belgia. Resultatet ble, blant annet, brudd i venstre arm, høyre kragebein, en sprukket leppe, to knekte tenner, og hjernerystelse

På onsdag bestemte hun seg for at nok var nok.

– Det er trist, for jeg slutter jo ikke fordi jeg er lei. Jeg elsker å trene og sykle, sier hun.

9.PLASS I VM: Silje Mathisen (høyre) var beste norske kvinne med en niendeplass i fellestarten for juniorer i 2019-VM i Yorkshire. Til venstre lagvenninne Elise Marie Olsen. Foto: Heiko Junge / NTB

Får fortsatt medisinsk oppfølging

– Det startet med den ulykken i 2018. Og så bestemte jeg meg for å komme tilbake, og det er jeg glad for at jeg gjorde. Men i høst, selv to år etterpå, var jeg kjemperedd i ritt. Sykkelgleden forsvant, sier hun, og fortsetter:

– Så veltet jeg igjen i Belgia. Det var dråpen. Det var lignende skader som i 2018, med tenner som ble slått ut og så videre. Da gjenopplevde jeg på en måte den første ulykken. Jeg går fortsatt til tannlegen, og har vondt i hender og skuldre etter brudd, så jeg tror ikke kroppen og hodet har godt av flere skader. Jeg vil ikke ta sjansen på det.

I et intervju med TV 2 i november fortalte hun at hun var usikker på om hun orket å satse videre.

Hun fortsatte likevel på det beste norske sykkellaget, Team Coop-Hitec Products, denne sesongen, men har ikke konkurrert siden velten i oktober i fjor.

– Var det vanskelig å ta beslutningen, eller føltes det naturlig etter det som har skjedd?

– Det har tatt mange måneder før jeg har turt å si det høyt (at jeg skal gi meg, journ. anm.). Jeg har jo syklet siden jeg var bitteliten.

– Blir litt lei meg når jeg ser sykling akkurat nå

– Nå må jeg sette meg mål på andre områder. Det blir nok jobb og studier fremover. Men jeg kommer fortsatt til å trene en del, forteller hun.

– Er foreldrene dine lettet over ikke å måtte bekymre seg for helsen din mer?

– De har veldig stor forståelse for at jeg gir meg, ja. De vet at det valget satt langt inne, men samtidig hadde de skjønt at det gikk den veien lenge før jeg faktisk sa det til dem. Dette er nok den beste beslutningen for Silje, om ikke for syklisten.

Mathisen er kjæreste med Ådne Holter, 20-åringen som tidligere har syklet for Joker-Fuel of Norway og vært på lærlingkontrakt med Uno-X.

Holter viste seg blant annet frem med å ta en sterk tredjeplass i det uoffisielle Klatrekongen-rittet i fjor vår, bak ikke helt ukjente navn som Andreas Leknessund og Tobias Foss.

– Jeg kommer til å være en del av miljøet fremover og skal jo støtte hans satsing. Så kan jeg kanskje ta en mer formell rolle i sporten igjen senere en gang, men det blir nok litt avstand de første årene. Jeg blir litt lei meg når jeg ser sykling akkurat nå, avslutter hun.