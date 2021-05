Psykiater: – Noen bruker alkohol som sosialt glidemiddel

En dansk, litt livstrøtt, kompisgjeng i 40-årene diskuterer den norske psykiateren, Finn Skårderud, sin teori om at mennesket er født med 0,5 promille for lite.

De bestemmer seg for å forsøke å leve livet med 0,5 promille ekstra, og det er dermed utgangspunktet for hva som utspiller seg videre i den Oscar-vinnende, danske filmen «Et glass til».

ET GLASS TIL: I den oscarvinnende danske filmen diskuterer kompisgjengen om mennesket er født med 0,5 promille for lite. Foto: Henrik Ohsten / Arthaus

Nå viser det seg at den norske psykiateren, Finn Skårderud, langt fra har en teori om at mennesket er født med 0,5 promille for lite, og han forteller til God morgen Norge at han rett og slett er blitt feilsitert.

– Sitatet ble dratt ut fra et forord jeg skrev i en italiensk vinbok. En overivrig journalist laget en agurksak som spredte seg på nettet, og annethvert år måtte jeg dementere. Så det ble en ganske negativ ting som satt ved meg i mange år, sier Skårderud.

Det opprinnelige promille-sitatet

Det Finn Skårderud egentlig skrev den gang i et forord for over tjue år siden var:

«Så kommer vinen. Etter det første og andre glasset forstår man hva som er den egentlige feilen. Det var dette som manglet. Man slutter raskt at man faktisk er skapt med om lag minus null komma fem i promille. Trist. Etter det første og andre glasset faller alt på plass. Det kjennes riktig........Men så blir det galt igjen. Man får bekreftet at konstruksjonen av mennesket er gal. Det er brist på den mekanismen som sier at nå er det passe. For lite risikerer å bli for mye.»

SITAT BLE FILM: Psykiater Finn Skårderud er begeistret over å bli brukt som idé i den danske filmen "Et glass til", selv om han mener han er feilsitert. Foto: God morgen Norge

Fikk telefon fra regissøren

Etter å ha irritert seg i mange år over feilsiteringen, fikk Skårderud plutselig en telefon som skulle snu frustrasjon til begeistring.

– Plutselig ringte regissør Thomas Vinterberg og sa de hadde funnet sitatet på nettet og laget film utfra det. Det var skrekkinngytende å få den telefonen, men så leste jeg manus og det var veldig bra, og fra da har det vært bare moro.

Skårderud er veldig begeistret for filmen, først og fremst fordi han mener den tar opp et viktig tema, nemlig alkohol.

– Alle har et forhold til alkohol, og alkohol er en voldsomt integrert del av vår kultur, sikkert mer enn vi vil ønske. Her er det en film om vanlige folk som utforsker alkohol. Vanligvis snakker vi bare om skadene, men filmen tør å snakke om hvorfor det er så attraktivt å drikke. Den viser alkoholens effekter fra 0 til dritings, så den er balansert.

Alkohol som sosialt glidemiddel

Psykiateren mener det er interessant å se på årsakene til at alkohol er så populært.

– Noen bruker det som selvmedisinering for å trøste seg selv, noen bruker det som sosialt glidemiddel. Det er tusen grunner, så derfor er det veldig kompleks, sier han og fortsetter:

– Alkohol er en type selvfølelsesregulering. Ved det første og andre glasset så vil nok mange merke en letthet, noen kan kjenne at skamterskelen endres, at man får litt kontakt med en storhetsfølelse, og ikke minst har sjenanse og sosiale hemninger en tendens til å falle.

Oppleves som troverdig

Ifølge Skårderud viser «Et glass til» alkoholens påvirkning på en troverdig og kompleks måte.

– Det er fire gymnaslærere i 40-årene som er drenert av hverdag, man kan kalle det en mild depressivitet. Og så får de et taktskifte, en slags vitalisering. Det kan noen oppleve ved det ene glasset, så lenge man ikke gjør det hver dag, for da vil det forsvinne. Og så går det jo skikkelig galt med noen i kompisgjengen fordi mennesker har dårlige stoppemekanismer.

Skårderud mener filmen viser at de kortsiktige virkningene til alkohol langt fra kan erstatte de ekte gledene.

– Den ekte gleden får vi mennesker i forhold til hverandre, det er da vi vitaliseres, ved å være sammen med venner, familie, kollegaer, sier Skårderud.

– Det er veldig mange stimuli som gir samme effekt. En god pastarett, et smil, alkohol og et kyss stimulerer de samme belønningssentrene i hjernen.