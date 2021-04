Utenlandske fotballspillere fikk grønt lys for innreise

Brann opplyser på sine nettsider at Sjøfartsdirektoratet har godkjent klubbens søknad om innreise for den svenske vingen Moonga Simba.

– Endelig. Jeg har ventet på denne beskjeden i lang tid, så nå er jeg klar for å reise. Da jeg fikk beskjeden, reiste jeg rett hjemmefra for å hente fotballskoene mine som var i Västerås. Nå er jeg på vei tilbake til Stockholm for å pakke, så er jeg klar for å reise i morgen, sier spilleren.

Tilsvarende nyheter har blant andre Rosenborg fått de siste timene. Søknaden om innreise for Guillermo Molins er også innvilget, melder VG.

Vikings daglige leder Eirik Bjørnø bekrefter på sin side overfor Aftenbladet at den 22-årige nederlenderen Shayne Pattynama kommer til Stavanger i løpet av kort tid.

– Dette er veldig gledelig. Vi har ventet lenge, det har vært noen skjær i sjøen, men nå er det bare kjekt å se at han etter en måned er på vei til oss, sier Bjørnø til avisen.

Også flere klubber i Toppserien for kvinner skal ha fått grønt lys til å hente spillere inn i landet.

Regjeringen åpnet nylig for at det kunne gjøres unntak fra innreisebestemmelsene for utenlandske arbeidstakere som har en særskilt kompetanse. Det er Sjøfartsdirektoratet som administrerer ordningen.

