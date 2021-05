Gråt av smertene – beskjeden fra legen endret alt

Den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren Linn Wøyen Lenes (21) fikk det hun tenkte var kraftige mensensmerter, men det viste seg å være noe helt annet.

I podkasten «Alterego med Linn og Pernille» tar jentene for seg psykisk helse blant gutter og jenter, ungdomstid, kjærlighet og kjærlighetssorg, sex og morsomme historier.

God kveld Norge har snakket med 21-åringen, og du kan se hva hun sier i videovinduet øverst i saken.

Ekstremt vondt

Hun forteller at det hele startet da hun ikke fikk mensen og var 34 dager over sin syklus, som hun følger med på via en app.

– Det er ikke unormalt at jeg har uregelmessig menstruasjon, men så våkner jeg opp og har sinnssykt vondt. Det var så vondt at jeg la meg på sofaen og gråt, forteller hun til God kveld Norge.

Hun sier videre at hun aldri har hatt særlige smerter i forbindelse med menstruasjon.

– Utover dagen blir det verre, og så går jeg på toalettet. Da kommer det ut en ganske stor klump, etterfulgt av flere små klumper, sier 21-åringen.

Ringte legen

Da forstod hun hva det kunne være, og bestemte seg for å ta kontakt med legen for å forklare hva som har skjedd.

– Vi fastslår sammen at det er en spontantabort.

Lenes forklarer at det hele føltes surrealistisk, og at det ikke var planlagt å bli gravid. Likevel føltes det merkelig, og hun fikk kjenne på følelsene da hun hadde en spørreundersøkelse på Instagram, hvor en følger stilte spørsmål rundt spontanaborten.

– Plutselig tok jeg til tårene. Dette kunne blitt et barn, men jeg vet at sånne spontanaborter er veldig normalt, selv om vi ikke snakker så mye om det.

Dette er spontanabort En spontanabort oppstår når fosteret støtes ut før det er gammelt nok til å overleve utenfor livmoren. Spontanaborter kan skje så seint som 22. svangerskapsuke, men i 97 av 100 tilfeller skjer det i løpet av de første 12 ukene. En abort etter 22. uke kalles en prematur fødsel.

Mellom 10 og 30 prosent av alle svangerskap ender med spontanabort, så det er ganske vanlig og kan hende hvem som helst. De fleste klarer å bli gravide og få friske barn senere

Kilde: Helsenorge.no

Fikk spørsmål om abort

21-åringen forteller at noen spurte om hun hadde tatt abort selv, noe hun aldri kommer til å gjøre.

– Hadde jeg blitt gravid igjen, hadde jeg gjort alt jeg kunne for å beholde det, sier hun, og fortsetter:

– Folk skal få gjøre det de vil med kroppene sine, og hvis noen ikke vil ha barn, kan de gjerne ta abort. Men jeg personlig kommer ikke å gjøre det hvis jeg blir gravid igjen, avslutter hun.

Kan være vanskelig å dele

God kveld Norge har vært i kontakt med Trine Aarvold, som er lege ved Sex og samfunn. Hun forteller at det ikke alltid er like lett å dele erfaringene med andre.

LEGE: Trine Aarvold sier det er flott at de som har en stemme bruker den Foto: Sex og samfunn.

– Spontanabort er noe mange opplever, og det er svært forskjellig hvordan folk reagerer på en slik opplevelse. For noen kan dette være vanskelig å dele med andre rundt seg. Det kan være mange årsaker til at noen ønsker å holde dette for seg selv, kanskje særlig forventninger til at man skal bli gravid på nytt, eller at andre ikke vet hvordan de skal forholde seg til din opplevelse.

Aarvold forklarer videre at hun syns det er flott at de som er komfortable med å snakke høyt om det, gjør nettopp dette.

– Da kan det oppleves mindre ensomt for de som har opplevd dette som vanskelig. Det er alltid fint at de som har en plattform bruker denne og det kan kanskje gjøre det lettere for andre. Dette kan være med på å gjøre spontanabort til en opplevelse flere kan dele og føle seg mindre ensomme i, sier hun og fortsetter:

– Det er likevel ikke slik at vi forventer at alle som har en stemme skal måtte ta opp ting de føler er vanskelig, og vi har forståelse for at mange ønsker å holde slike opplevelser privat.

– Ble lei meg på hennes vegne

Bestevenninne og Podcast-kollega, Pernille Bjørnseth Hansen, sier til God kveld Norge at det var tøft å høre historien.

– Jeg synes det var litt surrealistisk først, men så ble jeg egentlig bare veldig lei meg på hennes vegne. Jeg vet veldig godt hvor glad Linn er i barn, og at om det skulle være sånn at hun ble gravid nå, så ville hun beholdt det, sier hun og forklarer videre:

– Så jeg synes det var tøft å høre, men som hennes bestevenninne må jeg være der og støtte hun på best mulig måte, noe jeg vet hun også ville gjort med meg. Jeg synes hun er helt rå som tørr å være så åpen om dette på nettet, og synes hun er en god rollemodell for både yngre og eldre.

Blir en positiv opplevelse

Lenes er overveldet over de positive tilbakemeldingene og sier at det er lett å tenke at man er alene, men at det ikke er tilfelle.

– Jeg syns det er utrolig fantastisk at når man først velger å være åpen om det, så blir det tatt imot positivt. Det er jo med på å gjøre det til en positiv opplevelse å være åpen kontra noe negativt, som igjen fører til flere muligheter for åpenhet og mindre tabu rundt dette. Det er så lett å tenke at man er alene, men man er virkelig ikke det. Lenge leve godhet og åpenhet, sier hun.