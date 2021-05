Tar et oppgjør med skjønnhetsfiltre i sosiale medier: – Ble nesten en avhengighet

– Jeg ser jo at ansiktet mitt blir kortere, ringene under øynene blir borte og jeg blir mye brunere, sier Jennie Sofie (20).

Hun studerer seg selv med et av skjønnhetsfiltrene hun viser som eksempel på hva mange i sosiale medier bruker.

Tidligere brukte den 20 år gamle influenseren selv filtre når hun delte innhold til sine over 277.000 følgere på Instagram. Nå har hun tatt et oppgjør med trenden.

– Jeg syntes alltid jeg var finere med dem, så da brukte jeg dem. Jeg innså ikke at det på en måte ble en avhengighet, forteller 20-åringen.

Se hva Jennie Sofie synes er mest skremmende med filtrene:

Hun opplevde at hun nesten kunne bli redd for å møte folk som følger henne i sosiale medier på gata.

– Jeg tenkte «Vil de kjenne meg igjen, eller vil de bli overrasket og tenke at jeg ikke ser lik ut i virkeligheten?», forteller hun.

Til slutt bestemte hun seg for å kutte ut filtre som forandrer på utseendet hennes i alle sine sosiale medier.

DISKRET: Større lepper og lengre øyenvipper er inkludert i sommerfugl-filteret. Foto: Skjermdump

– Disse idealene blir bare pushet på folk. Jeg merker allerede forskjell, jeg føler meg mye finere sånn som jeg er nå, forteller Jennie.

– Blir din egen verste fiende

SIFO-forsker Kamilla Knutsen Steinnes ved OsloMet har forsket på skjønnhetsfiltre, og er særlig bekymret for at filtrene kan påvirke selvbildet negativt.

– Spesielt tyder studier på at de kan gi unge en lavere selvfølelse, at de kan bli misfornøyd med egen kropp og eget utseende, sier hun.

Konsekvensen ved de små endringene filtrene gjør med ansiktet, er at de gir deg et «glansbilde» av deg selv.

DRASTISK: Kamilla Knutsen Steinnes, forsker ved OsloMet, ser store forandringer i teknologien på kort tid. Foto: Sonja Balci

– De gjør deg til en såkalt «bedre versjon» i form av at det gjør deg mer lik det vestlige, dominerende skjønnhetsidealet. Det går på at du får større øyne, smalere nese eller større lepper, forklarer Steinnes.

Hun mener det er mer oppnåelig for folk å sammenlignes med en finere versjon av seg selv, enn en kjendis som har helt andre trekk og utgangspunkt.

– Skjønnhetsfiltrene gjør oss til vår egen verste fiende.

I 2019 gjorde Steinnes en undersøkelse blant unge om skjønnhetsfiltre, og kun to år senere synes hun teknologien har forandret seg drastisk.

– Disse filtrene har blitt utrolig mye mer avanserte og sofistikerte. Det har blitt enda vanskeligere å gjenkjenne om noen har brukt et filter eller ikke, sier Steinnes.

– Steg i riktig retning

SIFO-forskeren tror det er vanskelig å få til en god løsning på kort sikt, men mener regjeringens forslag om å merke retusjert reklame er et steg i riktig retning.

Lovforslaget går ut på at i reklamer der utseendet til personene er «fikset på», altså retusjert, skal det være pliktig med tydelig merking, også når det gjelder filtre som brukes i sosiale medier.

– Men dette vil kun gjelde kommersielt innhold, altså reklame og sponset samarbeid. Så det andre vi legger ut privat og hva influensere legger ut selv, er jo helt fritt fram, sier Steinnes.

OPPSLUKT: Influenser Jennie Sofie merket selv hvor påvirket hun ble av å hele tiden se en polert utgave av seg selv. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Sterke reaksjoner på «barneapp»

I tillegg til å tilby filtre, har appen Instagram møtt sterk motstand etter at de i mars delte sine planer om å lage en egen Instagram-utgave for barn.

Selskapets sjef Adam Mosseri opplyste at versjonen skal rettes mot unge under 13 år og ha utvidet foreldrekontroll. På appen skal barna kunne holde kontakt med venner.

Både organisasjoner og eksperter fra flere land ber Mark Zuckerberg, sjefen i Faceebok som også er eiere av Instagram, om å droppe planene.

I et brev til Zuckerberg advarer 99 organisasjoner og eksperter mot forslaget, og mener at plattformen er farlig for barns helse og privatliv.



Instagram har ifølge sine bruksvilkår en aldersgrense på 13 år, men den skal foreløpig ikke være spesielt vanskelig å omgå.

En Barn og medier-undersøkelse Medietilsynet publiserte i 2020 viser at ni av ti 9-18-åringer er på sosiale medier. Snapchat er mest populært, etterfulgt av TikTok og Instagram.