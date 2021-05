Skal kvalifisere seg til OL - har ikke konkurrert på halvannet år

– For det første har vi ikke hatt konkurranse på halvannet år. Så hele OL-Kvalifiseringen har blitt flyttet. Egentlig skulle vi prøve først i mars, men stevnene har blitt avlyst eller utsatt, sier Stina Kajsa Colleou til TV 2.

Colleou har ni NM-gull på 200m bryst i langbane, gull fra nordisk mesterskap og en EM-semifinale å vise til. Men på grunn av koronaviruset har konkurransene uteblitt det siste halvannet året.

– En driver jo med denne idretten fordi en vil konkurrere. Det er det som er hovedpoenget. Så det har vært veldig tungt å ikke konkurrere og drive med det en elsker, sier Colleou.

TERPER: Stina Kajsa Colleou ønsker å kvalifisere seg på øvelsen 200 meter bryst. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Comebacket blir ikke i hvilket som helst mesterskap - for når Colleou igjen skal konkurrere i bassenget, så er det EM i Ungarn og OL-kvalifisering som venter.

– Det blir litt som å være et lite lam som skal på isen igjen etter halvannet år. Rett på en stor internasjonal konkurranse, og den første muligheten til å kvalifisere til OL. Det blir kjempespennende, sier hun.

– Bedre enn noen gang

For at Colleou skal klare å kvalifisere seg direkte til OL gjennom EM, så er hun nødt til å svømme 200 meter bryst under tiden 2:25.52.

– Jeg må perse litt, men jeg har tro på at det er fullt mulig, sier hun.

Colleous rekord ligger på 2:27.2, og ble satt for to år siden. Selv mener hun at hun kanskje har hatt godt av en pause fra konkurranser, og at en personlig rekord er innen rekkevidde nå.

– Det har skjedd store forandringer det siste halvannet året. Jeg har fått litt mer tid til å reflektere og jobbe med andre type ting.

– Og det kan ha hjulpet deg?

– Det vil jeg absolutt tro.

SKRYTER: Elitetrener i Lambertseter Svømmeklubb, Joacim Lilleåsen, mener at Stina Kajsa Colleou aldri har vært i bedre form. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Joacim Lilleåsen er elitetrener i Lambertseter Svømmeklubb, som også er klubben til Colleou. Han har også troen på eleven sin.

– Hun er bedre enn noen gang. Hun har aldri svømt så fort som hun gjør nå, sier han.

OL er realistisk

I den helt nye svømmehallen på Bærums Idrettspark er Colleou på trening med flere andre fra landslaget.

Hun er sikker på at flere av dem garantert vil kvalifisere seg til OL, og trekker frem Henrik Christiansen, Tomoe Zenimoto Hvas og Ingeborg Vassbakk Løyning.

– Jeg føler det er flere av oss som har gode muligheter til å kvalifisere oss, sier Løyning til TV 2.

TALENT: Ingeborg Vassbakk Løyning (20) skal også prøve å kvalifisere seg til OL. Foto: Fredrik Hagen

Dersom svømmerne ikke klarer kravet under EM i Ungarn, venter det flere muligheter på stevner gjennom sommeren.

– Jeg tror absolutt Stina kan klare å ta det kravet. Og jeg håper veldig på det. Det hadde vært veldig gøy å få oppleve det med Stina, sier Løyning.

– Hvor mye hadde det betydd å klare kravet?

– Da skal jeg bare kose meg. Det er jo alle de treningstimene. Du gjør det fordi du har lyst til å nå det målet. Det brenner så sterkt at det er verdt det, så jeg håper selvfølgelig å nå de målene jeg har satt meg, sier Colleou.

– Hun perset solid på kortbane i høst, perser hun tilsvarende på langbane nå så har hun OL-kravet inn. Jeg vil si det er realistisk, svarer trener Lilleåsen.