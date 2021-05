Avgjørende vitner meldte seg: – Så tilfeldig er ikke verden

I ti uker etterforsket Øst Politidistrikt forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen (68) i skjul.

9. januar 2019 kalte politiet inn til pressekonferanse. Først da fikk offentligheten vite at kona til en av Norges rikeste menn var bortført.

– Øst politidistrikt har i mange uker etterforsket en sak der en kvinne har vært savnet fra sitt hjem i Lørenskog, sa politiinspektør Tommy Brøske på pressekonferansen.

HEMMELIG ETTERFORSKNING; Politiet holdt etterforskningen skjult for offentligheten i ti uker. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Denne pressekonferansen var første gang flere av Anne-Elisabeth Hagens venner fikk kjennskap til saken, og de reagerte umiddelbart på det som ble sagt.

I en ny bok om Lørenskog-saken, skrevet av TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim, kommer det frem at flere avgjørende vitner meldte seg for politiet kort tid etter pressekonferansen.

Vitnene fortalte oppsiktsvekkende detaljer, som senere ble svært sentrale for å begrunne siktelsen mot Tom Hagen, står det i boken.

– Bortført fra eget hjem

Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018.

Da ektemannen Tom Hagen kom hjem fra jobb, rundt klokken 13.30, fant han et trusselbrev i gangen. Der stod det at han måtte betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero for å se kona igjen.

ÅSTED: Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble angrepet i sitt eget hjem. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Politiet etterforsket først saken som en bortføring med økonomisk motiv.

– Vår hovedhypotese er at fornærmede har blitt bortført fra sitt hjem, mot sin vilje, av ukjente gjerningsmenn, sa Brøske på pressekonferansen 9. januar.

Vennene reagerte

Men selv om politiets første hovedhypotese var at Anne-Elisabeth Hagen var bortført, hadde flere av hennes venner en annen teori.

SISTE LIVSTEGN: Ingen har sett eller hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden rundt klokken 31. oktober 2018. Foto: Privat

I boken «Lørenskog-mysteriet» kommer det frem at en av Anne-Elisabeth Hagens venninner ringte inn til politiets tipsmottak kort tid etter pressekonferansen.

Hun kjente Anne-Elisabeth Hagen gjennom en forening de begge var med i.

Etter politiets pressekonferanse hadde tre av medlemmene i foreningen snakket sammen og blitt enige om å kontakte politiet, står det i boken.

Siste møte

De tre vitnene traff Anne-Elisabeth Hagen for siste gang bare noen uker før hun forsvant.

I boken kommer det frem at et av vitnene beskrev 68-åringen som «knust» og «trist» da de møttes.

Anne-Elisabeth Hagen skal ha betrodd seg til flere av vennene om at hun hadde det vanskelig i ekteskapet, noe som bunnet i en konflikt som lå mange år tilbake i tid, står det i boken.

Et kvinnelig vitne, som hadde kjent Anne-Elisabeth Hagen i mange år, fortalte politiet at hun aldri hadde sett venninnen på denne måten. I boken står det at vitnet beskrev henne som sår, men bestemt. Det virket som at hun «hadde fått nok» og var klar for å gå til skilsmisse.

GIFT: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen var gift i 49 år. Nå er Tom Hagen siktet for drapet på kona. Foto: Privat

– Så tilfeldig er ikke verden

De tre vennene fra foreningen reagerte kraftig da de hørte at politiet mente Anne-Elisabeth Hagen var kidnappet av ukjente gjerningspersoner.

– Så tilfeldig er ikke verden, sa det ene vitnet, ifølge boken «Lørenskog-mysteriet».

I boken står det at de, på bakgrunn av det de hadde hørt, mente de det var mer sannsynlig at hun hadde blitt drept av ektemannen. Vennene bestemte seg derfor for å ta kontakt med politiets tipsmottak og fortelle det de visste.

Politiet tok imot opplysningene og vitneforklaringene ble senere en viktig del av bevisgrunnlaget i siktelsen av ektemannen Tom Hagen, står det i boken.

Øst Politidistrikt ønsker ikke å kommentere denne saken.

«Hvordan søke skilsmisse»

Vitneforklaringene ble også satt i sammenheng med funn som ble gjort på en datamaskin i ekteparets hus i Sloraveien.

På datamaskinen, som politiet mener tilhørte Anne-Elisabeth Hagen, ble det funnet spor som tyder på at noen helt tilbake i mai 2012 lastet ned dokumenter om skilsmisse og separasjon.

I boken kommer det også frem at noen i februar 2017, halvannet år før forsvinningen googlet «hvordan søke skilsmisse».

Endret hovedhypotese

Etter å ha etterforsket saken i nesten åtte måneder endret politiet sin hovedhypotese.

– Vi anser det nå som svært lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Vi har ikke noen sikre tegn på at hun er død, men vi ser det som sannsynlig, sa politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse 26. juni 2019.

Drøyt et år senere tok saken nok en dramatisk vending. I april 2020 ble Tom Hagen pågrepet av politiet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener at Hagen har fingert kidnappingen og villedet etterforskerne.

Hagen har hele tiden nektet straffskyld og enhver innblanding i saken. Tom Hagens forsvarer ønsker ikke å kommentere denne saken.

AVHØR: Tom Hagen har vært i en rekke avhør med politiet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sentrale bevis

Politiet har viet mye tid til å undersøke mulige konflikter i ekteskapet mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

– Det er åpenbart i en sånn sak at relasjonen mellom ektefeller er av viktig betydning, har politiadvokat Haris Hrenovica tidligere uttalt til TV 2.

De tre vitnene som meldte seg for politiet i januar 2019 ble, ifølge boka, svært sentrale for å begrunne siktelsen mot Tom Hagen.

Politiet mener, slik TV 2 forstår det, at konflikter i ekteskapet og en mulig skilsmisse med et påfølgende økonomisk tap er milliardærens motiver.

Avviser diskusjon om skilsmisse

Selv har Hagen beskrevet det 49 år lange ekteskapet som alminnelig og godt. Han har også brukt ordene «verdens snilleste» til å beskrive kona.

TV 2 kjenner til at Hagen i avhør med politiet har avvist at han og kona har hatt en seriøs diskusjon om skilsmisse.

Hagens forsvarer Svein Holden mener bevisgrunnlaget mot Tom Hagen er svært spinkelt.

– Saken står mer eller mindre i samme stilling som for ett år siden. Det var ikke skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap da, og det er det, etter min vurdering, heller ikke i dag, sa Holden til TV 2 forrige uke.