Roma står i veien for Solskjærs finaledrøm: – Har hatt en ganske forferdelig sesong

Se Manchester United - Roma direkte på TV 2 og Sumo fra klokken 20.30.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær håper på å bryte semifinale-forbannelsen mot Roma i Europaligaen. Fire semifinaler under nordmannens ledelse har så langt ikke ført til én eneste finale.

I forrige sesongs Europaliga ble det tap mot Sevilla i semifinalen.

– Vi vet hvor mye det betyr for laget og hele klubben. Fokuset er å komme til finalen og avslutte sesongen med jubel. Helt siden vi gikk ut av Champions League har det handlet om å komme til finalen. Vi er et steg unna den store kampen, sier Ole Gunnar Solskjær om viktigheten av å nå årets finale.

I veien står et Roma-lag, som for tiden ligger på sjuendeplass i Serie A, og dermed risikerer å ende utenfor plassene som kvalifiserer til spill i Europa neste sesong. Ute på kontinentet har romerne derimot bitt betydelig bedre fra seg, og etter å ha vunnet sin gruppe i gruppespillet har de slått ut Braga, Sjakthar Donetsk og Ajax i de tidligere rundene.

– Har hatt en forferdelig sesong

President i Roma Club Norvegia, lagets norske supporterklubb, Erlend Drotninghaug, er ikke nådig med favorittlaget når han skal beskrive årets sesong så langt.

– Roma har hatt en ganske forferdelig sesong, men det har gått mye bedre i Europaligaen, oppsummerer Drotninghaug.

Og resultatene taler for seg. Mens laget ikke har vunnet en eneste kamp mot de andre lagene i topp åtte i Serie A, har de altså slått ut storlag som Sjakthar og Ajax over to oppgjør i Europaligaen.

De resultatene tyder på at Roma-trener Paulo Fonseca evner å sette opp en ellever som kan bite fra seg mot de store.

– Mot United håper jeg vi ser et Roma som følger planen til Fonseca. Den handler om å spille seg ut bakfra, med hardtarbeidende Henrikh Mkhitarjan og Leonardo Spinazzola som drar laget framover, sier Drotninghaug.

– Jeg tror man kan forvente seg at Roma stoler litt på at Dzeko og Mkhitarjan skal skape mange av lagets muligheter, slår han fast.

Smalling og Mkhitarjan møter gamlelaget

Et av Drotninghaugs håp ligger i revansjelysten hos de to tidligere United-spillerne Chris Smalling og Henrikh Mkhitarjan.

– Begge har spilt fantastisk bra, men problemet er at begge har fått store deler av sesongen ødelagt av skader.

– Mkhitarjan var veldig god i høst, men så ble han skadet i vinter. Det samme kan man si om Smalling, som var ute hele høsten og vinteren. Roma har tapt veldig mye på det, det er to av lagets mest fundamentale spillere, sier supporterklubb-presidenten.

Smalling la ikke skjul på at det at han ikke ble satset på i Solskjærs United gir han ekstra motivasjon før torsdagens batalje.

– Ja, hundre prosent. Dette er en spesiell kamp. Jeg tror egentlig ikke det kunne vært en større kamp for meg å være en del av, og jeg er glad for at jeg nå er skadefri.

– Det er jo ganske uvanlig at man spiller en kamp der man kjenner alle motspillerne, sa Smalling på gårsdagens pressekonferanse.

– Frykter at man går på en smell tidlig

Drotninghaug trekker fram tidligere nevnte Spinazzola som en mann å se opp for i de kommende oppgjørene.

– Han har vært veldig viktig for Roma. Han er tilbake fra skade nå, og før skaden var han veldig god, kanskje lagets beste da Smalling og Mkhitaryan var ute, sier han.

– I tillegg har Borja Mayoral vært veldig god i Europaligaen, og er lagets toppscorer, men jeg tror ikke han vil starte. Han kan imidlertid overraske med et godt innhopp, og har vist seg å være bedre enn man kunne forvente.

Han trekker også fram midtbaneduoen Jordan Veretout og kaptein Lorenzo Pellegrini som spillere som kan vise seg fram.

Likevel er ikke troen på finale veldig stor.

– De fleste ser ikke så lyst på utfallet over to kamper, men håpet er at Dzeko, som er bedre enn han har vist denne sesongen, leverer, og at Mkhitarjan og Smalling har en revansjelyst.

– Jeg frykter at man går på en smell tidlig, og at laget blir demotivert, men hvis alt klaffer, tror jeg det blir vanskelig for United å komme seg gjennom, sier Drotninghaug.

Seier på Old Trafford i den første kampen har han liten tro på.

– Jeg håper på 2-2, for det vil gjøre det vanskelig for United. Jeg tror ikke vi vinner, men det trodde jeg ikke før bortemøtet med Ajax heller, avslutter han.