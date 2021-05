Vålerenga blir kastet ut av egen storstue i tre uker

Mesterskapet skal gå av stabelen fra 2. til 10.oktober, men opp- og nedrigging før og etter gjør at Vålerenga ikke kan bruke Jordal Amfi fra 25.september til 15.oktober.

– Det å flytte ut i tre uker midt i sesongen er langt fra optimalt. Det gir oss sportslige, praktiske og økonomisk utfordringer, sier daglig leder i VIF, Jon Thore Thorstensen, til TV 2.

Han understreker likevel at Vålerenga aksepterer situasjonen.

– Beslutningen er tatt, og den forholder vi oss til. Vi er innstilt på å gjøre det beste ut av situasjonen. Vi klarte oss tre år uten da nye Jordal ble bygget, så vi skal overleve tre-fire uker med bryting, sier han.

Må flytte syv-åtte kamper

Rent praktisk betyr det at det blir mange bortekamper på rad i høst.

– Vi vil få en alternativ arena, noe vi er i dialog med kommunen om. Normalt sett vil det være snakk om cirka syv kamper i det tidsrommet. Men dette er utenfor våre hender, og da trenger vi ikke å bruke så mye energi på det. Dette er noe som kommunen har bestemt seg for å gjøre, sier Thorstensen.

Nye Jordal Amfi ble først innviet i oktober 2020, men pandemien gjorde at kun 200 tilskuere fikk mulighet til å bivåne øyeblikket som gang på gang årene i forveien ble utsatt.

Det er Oslo kommune som eier Jordal Amfi, og de har derfor også retten til å leie ut arenaen til hvem de måtte ønske.

– Hvorfor leier dere ut arenaen til bryte-VM når det kolliderer med syv-åtte VIF-kamper? Var nye Jordal det eneste alternativet?

– I tillegg til breddeidrett, ønsker Oslo kommune også å legge til rette for å få store idrettsarrangementer til byen. I noen tilfeller vil dette dessverre føre til at anlegg i en periode blir utilgjengelig for de som vanligvis bruker dem. Det er ikke ofte vi har arrangementer som dette i Oslo kommune sine anlegg, men det er selvfølgelig synd at det går ut over brukerne av anlegget, skriver Bymiljøetaten i en e-post til TV 2.

– Dette har Vålerenga visst om

Bryteforbundet påpeker at de håper å kunne rydde seg ut av Jordal Amfi før den 15. oktober, noe som vil gjøre at Vålerenga muligens kan returnere hjem noen dager før.

– Når det er sagt, så har vi full forståelse for at Vålerenga synes dette er dumt. Men vi forsøker så langt vi kan å samarbeide med Vålerenga for å finne de beste løsningene sammen. Men dette er også noe de har visst om i en god stund, sier generalsekretær Morten Sandnæs, som legger vekt på at de har hatt et godt samarbeid med Vålerenga fra dag én.

– Hvorfor må bryte-VM være på nye Jordal? Hvorfor ikke i Spektrum eller i en annen arena?

– Spektrum egner seg ikke lenger med tanke på de fasilitetene vi har bruk for. Spektrum var absolutt inne i bildet, men den egner seg altså ikke. Og den var fryktelig dyr i tillegg. Vi var innom andre haller også, men ingen egner seg eller passer til de internasjonale kravene. Nye Jordal er også litt for liten, faktisk, men vi har fått disposisjon til å være der. Når det er sagt, er det trist at en by som Oslo ikke har arenaer der slikt kunne bli arrangert uten å kollidere med andre idretter. Det er en mangel på arenaer i Oslo. Samtidig har det blitt sagt fra dag én at nye Jordal skal være for mer enn bare hockey. Det har politikerne gitt uttrykk for, sier Sandnæs.