Siktede er tidligere dømt i kidnappingssak

Den 39 år gamle mannen som skjøt og drepte en kvinne i 50-årene på åpen gate på Frogner, er dømt for kidnapping i en gjengkonflikt for over 20 år siden.

Dommen falt i daværende Oslo byrett i desember 2000.

Der slås det fast at mannen, som på tidspunktet var 19 år gammel, sammen med flere kamerater brukte vold for å tvinge en mann inn i sin egen Mercedes.

Deretter kjørte de rundt på Oslos østkant med fornærmede, en kjent skikkelse fra den kriminelle B-gjengen, sittende i bilen, før de til slutt slapp ham løs.

Påtalemyndigheten mente også at den nå drapssiktede mannen og kompisene opptrådte svært truende mot kidnappingsofferets bror, men dette ble han frifunnet for.

Knyttes til gjengkonflikt

Dommen slår fast at handlingene har sitt utspring i «konflikter mellom personer som har tilhørighet til ulike grupper eller gjenger, hvor gruppetilhørigheten er sterk og hvor de som er med, stiller opp for hverandre dersom en innen gruppen blir krenket».

Blant annet på grunn av det organiserte preget ble mennene dømt til lange fengselsstraffer.

Den nå drapssiktede mannen hadde et år i forveien blitt dømt til åtte måneders fengsel for vinningsforbrytelser og brudd på veitrafikkloven.

Voldshandlingene og kidnappingen skjedde i prøvetiden like etter at han var løslatt fra fengsel. Som en fellesstraff ble han dømt til ett års fengsel.

MINNESTED: Onsdag kveld var det lagt ned blomstre og tente lys i Tostrups gate på Frogner. Foto: Torstein Wold / TV 2

TV 2 har ikke fått klarhet i om dommen ble anket til lagmannsretten. Verken Borgarting lagmannsrett eller mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, har besvart TV 2s henvendelse torsdag.

– Ser på all historikk

Bare noen timer etter drapet gikk politiet offentlig ut med at de ser på en sivilrettslig konflikt som et mulig motiv for drapet.

Så sent som i desember i fjor ble den siktede mannen dømt til å betale 12,7 millioner kroner til den avdøde kvinnen.

FREDELIG STRØK: Drapet skjedde midt i dette nabolaget på Frogner i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig bekreftet politiinspektør Grete Lien Metlid at de er kjent med siktede fra tidligere, uten at hun ønsket å utdype det. Metlid ønsker ikke å kommentere dommen fra 2000.

– Vi vil se på all historikk, men det viktigste for oss nå er å se på hva som har skjedd i forkant av hendelsen på Frogner og hva som er foranledningen til drapet, sier Metlid til TV 2 torsdag.

TV 2 er også kjent med at mannen er dømt flere ganger for mindre alvorlig kriminalitet i løpet av de siste 20 årene.

«Nedbrutt og sliten»

Torsdag er det ventet at den siktede mannen vil bli varetektsfengslet av Oslo tingrett, noe han har samtykket til.

UNDERSØKELSER: Politiet var onsdag på plass ved den siktede mannens bolig i Bærum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter et kort møte med sin klient torsdag kveld, uttalte forsvarer Drevland at klienten ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, og at han er «nedbrutt og sliten».

Av hensyn til mannens tilstand ønsker han å vente med å gå i eventuelle politiavhør.

Samtidig venter politiet på foreløpige svar på obduksjonen av den avdøde kvinnen.

Det er ventet at kvinnens etterlatte skal få oppnevnt en bistandsadvokat torsdag.