Ti år med Prins William og hertuginne Kate

Hertugparet av Cambridge, prins William og hertuginne Kate, ga hverandre sitt «ja» for akkurat ti år siden.

Det spektakulære bryllupet ble holdt i Westminster Abbey 29. april 2011, en dato som trolig vil bli husket for all evig tid. Hele 1900 gjester ble invitert for å dele dagen med det nygifte paret.

FØRSTE KYSS: Her viser det nygifte paret sitt første kyss som mann og kone. Foto: DYLAN MARTINEZ

Om ikke det var nok så møtte flere hundre tusen briter opp foran Buckingham Palace for å se det første kysset som mann og kone på balkongen.

Deler romantiske bilder

For å feire hele ti år som ektepar har hertugparet delt nye bilder for å markere kjærligheten.

LYKKELIGE: Kjærligheten markeres med nye bilder. Foto: Chris Floyd

På hertuginne Kates venstre hånd kan man se forlovelsesringen hun har hatt siden 2010. Den tilhørte tidligere prinsesse Diana, prins Williams avdøde mor.

Dumpet via telefon

Hertugparet møtte hverandre første gang i 2001, da begge var studenter ved universitetet St. Andrews i Skottland, og som mange andre par har de hatt sine opp- og nedturer.

Den britiske historikeren Robert Lacey, skrev boken «Battle of Brothers», og hevdet prins William skal ha dumpet hertuginne Kate, da Kate Middleton, i 2007, over telefon.

– Kate var i et møte hos Jigsaw, butikken hun nylig hadde begynt å jobbe hos, og unnskyldte seg for å ta en telefon fra William i et rom hvor ingen kunne høre henne, står det i et avsnitt fra boka, som blant annet US Magazine omtalte i 2020.

– Hun stengte døren og ble der en time. Da hun kom ut igjen, var hun singel, står det videre i boken.

Kun ti uker senere skal paret blitt observert dansende å kyssende på en fest, og siden den gang har det gått veien for det forelskede paret som nå feirer ti år som mann og kone.

Turbulent tid

Den siste tiden har det imidlertid skjedd mye hos den britiske kongefamilien.

Prins Harry og hertuginne Meghan deltok i et omstridt intervju med Oprah Winfrey, som fikk hele verden til å rette øynene mot dem.

I intervjuet sa hertuginnen at et medlem av kongefamilien skal ha vært bekymret for hvor mørk hud det første barnet deres, Archie, ville få.

Denne uttalelsen, samt at Meghan sier at hun hadde selvmordstanker, fikk mest oppmerksomhet blant alt de snakket med Winfrey om i den en og halv time lange TV-sendingen.

Tok farvel

Prins William tok også farvel med sin bestefar, prins Philip, tidligere denne måneden, og hedret han på sitt beste vis.

– Jeg vil alltid være takknemlig for at min kone fikk så mange år til å bli kjent med min bestefar og for godheten han viste henne. Jeg vil aldri ta for gitt de spesielle minnene av oldefar som barna mine for alltid vil bære med seg, at han hentet dem i vognen sin - og hans smittsomme sans for eventyr så vel som hans rampete sans for humor, skriver han blant annet i sin hyllest.

Prins William og hertuginne Kate deler de tre barna, prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis.