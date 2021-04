Richard (74) skjulte mørk hemmelighet i 47 år: – Jeg har et stort problem

Helt siden 1974 har politiet jaktet på drapsmannen til 17-årige Mary Ann Pryor og 16 år gamle Lorraine Marie Kelly.

Jentene ble funnet voldtatt, mishandlet og drept i en skog i New Jersey i USA.

Etter nesten 47 år, innrømmer Richard Cottingham (74) nå ifølge at det var han som gjorde det.

– Dette er en dyster dag, skriver aktor Mark Musella i en pressemelding.

FUNNET ETTER FEM DAGER: Mary Ann Pryor og Lorraine Marie Kelly ble kidnappet, torturert, voldtatt og drept da de skulle på shopping. Foto: Politiet

Cottingham er fra før kjent som en av de mest beryktede seriemorderne i New Jersey- og New York-området, og kalles bare «The Torso Killer».

Kallenavnet fikk han fordi han flere ganger på 60- og 70-tallet parterte kvinner for å gjøre det umulig for politiet å identifisere dem.

På frifot i 20 år

Etter å ha herjet i New York- og New Jersey-området i nærmere to tiår, ble han pågrepet i 1980 og dømt til flere livstidsdommer.

– Jeg har stort et problem med kvinner, innrømmet den ordknappe mannen.

Dommen sendte sjokkbølger gjennom lokalsamfunnet, ettersom Cottingham tilsynelatende levde et rolig liv med kone og tre barn, og jobbet som programmerer for et helseforsikringsselskap i New York.

Under et rettsmøte i New Jersey tirsdag, innrømmet han at han drepte Mary Ann Pryor og Lorraine Marie Kelly på brutalt vis.

– Han har gitt detaljer om drapene som bare drapsmannen kan kjenne til, sier etterforsker Robert Anzilotti, som har jobbet med saken i 17 år, til AP.

Cottingham har tidligere fortalt at han står bak rundt hundre drap, men myndighetene har «kun» klart å koble ham til elleve av disse.

Forsvant før shoppingtur

Mary Ann Pryor og Lorraine Marie Kelly forsvant 9. august i 1974 da de skulle ta bussen til et kjøpesenter 21 kilometer unna hjembyen North Bergen.

DOBBELTLIV: Richard Cottingham på politiets arrestasjonsfoto i 1980. Foto: Politiet

Vitner skal ha fortalt politiet at de så at jentene i stedet haiket, og satte seg inn i en bil.

Fem dager senere ble de funnet nakne og mishandlet i en skog nær kjøpesenteret.

Under rettsmøtet tirsdag, kom Cottingham med groteske detaljer fra dagen han kidnappet jentene.

Han fortalte at han voldtok og mishandlet dem i flere dager på et motellrom, og at han bant dem fast før han tok seg en lur.

Deretter druknet han dem i et badekar og dumpet likene i skogen.

«Angrer bittert»

Ifølge Cottinghams forsvarsadvokat, John Bruno, angrer han bittert på drapene og håper at tilståelsen kan bidra til at jentenes etterlatte får fred.

– Han er lettet over at den mørke skyen som har hengt over hodet hans i mange, mange år endelig er borte, sa Bruno under rettsmøtet.

Etterforsker Robert Anzilotti, som har jobbet med saken disse 17 årene, har tidligere fått Cottingham til å innrømme at han blant annet drepte fire jenter og kvinner mellom 13 og 29 år.

Det skal ha sittet langt inne å innrømme drapene på Mary Ann og Lorraine.

– Det har plaget ham mer enn noe annet, trolig på grunn av brutaliteten i det, sier Anzilotti, og sier at også jentenes unge alder og de mange dagene Cottingham torturerte dem, tæret på samvittigheten hans.

Som en del av en forliksavtale, er det forventet at Cottingham i juli får to nye livstidsdommer for disse drapene.

Kan endelig bli pensjonist

Anzilotti går av med pensjon på lørdag, og er svært fornøyd med at Cottingham endelig har innrømmet at han drepte Mary Ann Pryor og Lorraine Marie Kell.

– Jeg ville ikke trekke meg tilbake før dette var avsluttet, har han tidligere uttalt.